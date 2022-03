Duro, Bordalás, Quique, Foulquier, Maksimovic... reencuentros en el Coliseum

Getafe (Madrid), 11 mar El Coliseum Alfonso Pérez no sólo será el escenario del regreso de José Bordalás, el más sonado del Getafe-Valencia, duelo en el que el técnico del cuadro "ché" no es el único que vistió la camiseta contraria en el pasado. Otros como Hugo Duro, Dimitri Foulquier, Quique Sánchez Flores o Nemanja Maksimovic también defendieron un día al equipo al que se enfrentarán. Institucionalmente, la relación entre el Valencia y el Getafe siempre ha sido buena. Desde que el Getafe ascendió a Primera División hace casi dos décadas, el trasvase de jugadores y entrenadores entre uno y otro lado ha sido más o menos habitual. Nombres como Pablo Hernández, Jaime Gavilán, Alexis Ruano, Miguel Pallardó, Roberto Soldado, Miguel Ángel Moyá son solo algunos ejemplos de jugadores que en el pasado lucieron las dos camisetas. BORDALÁS, CINCO AÑOS Y UN TRAMPOLÍN HACIA EL VALENCIA Ya en el presente, el caso más significativo de todos, por su importancia más reciente, es la de José Bordalás. En el Getafe, marcó una época. Tal vez, es el mejor entrenador que nunca ha tenido el club madrileño. Con él al frente, el Getafe consiguió un ascenso a Primera División, rozó la Liga de Campeones con una histórica quinta plaza y llegó hasta los octavos de final de la Liga Europa tras eliminar al mejor Ajax de los últimos tiempos. Al final, es cierto que en su última temporada miró más de reojo a los puestos de descenso que hacia cotas más elevadas. Pero su trabajo en el Getafe no pasó desapercibido y el pasado verano hizo las maletas para marcharse al Valencia, donde en Liga vaga por la zona media de la tabla y ha cosechado un gran éxito tras alcanzar la final de la Copa del Rey. Sin duda, sus cinco años en el Getafe fueron un trampolín perfecto para subir el nivel hacía un club con más historia. HUGO DURO, EL REGRESO DEL HIJO PRÓDIGO Con José Bordalás, este verano también se marchó al Valencia Hugo Duro, uno de los pocos productos de la cantera del Getafe que ha triunfado. Para Hugo Duro, el Getafe siempre lo ha sido todo. Cuando era niño, entró en la escuela azulona sin pasar antes por ningún otro club. Allí creció, estuvo en todas las categorías del Getafe y al final consiguió debutar en Primera División. Curiosamente, en Mestalla, con la camiseta del Getafe, vivió uno de sus peores momentos como profesional. En una vuelta de cuartos de final de Copa, cuando el choque estaba a punto de acabar, interrumpió un lanzamiento de Jorge Molina que habría sentenciado al Valencia. En el contragolpe siguiente, sobre la bocina, Rodrigo Moreno marcó y eliminó al Getafe. En Valencia, se hizo famoso el cántico "tocó en Hugo Duro" y ahora, en la grada de Mestalla, aplauden al jugador del que un día lloró cuando el Getafe se clasificó para la Liga Europa. QUIQUE SÁNCHEZ FLORES, TERCERA ETAPA EN EL GETAFE Como Bordalás, Quique Sánchez Flores también utilizó al Getafe como trampolín para cambiar de aires. El técnico madrileño se encargó de dirigir al Getafe en su estreno en Primera División (2004/2005). Consiguió una salvación holgada. Muy joven, sin haber cumplido los cuarenta años, llamó la atención de la entidad ché, que no dudó en firmar a un técnico prometedor con el que estaría dos temporadas. Quique dirigió al Valencia hacia la Liga de Campeones en dos cursos consecutivos. Al inicio de su tercera campaña, cuando era cuarto en Liga tras nueve jornadas, fue destituido. Volvió al Getafe después de dirigir al Benfica, al Atlético y al Al-Ahli. Llegó en 2015 y apenas duró unos meses. Se fue por motivos personales. Ángel Torres volvió a contar con él al inicio de este curso, con el Getafe agonizando después de sumar un punto de 24 posibles. Quique ha revitalizado al Getafe, ahora fuera del descenso, y con ganas de enfrentarse al que fue su equipo. FOULQUIER, PASO TESTIMONIAL POR EL GETAFE Este verano, Foulquier, llamado por Bordalás, cambió de aires. Se fue del Granada para firmar por el Valencia. Ya conocía al que ahora es su entrenador. Ambos, coincidieron en el Getafe en la temporada 2018/19. Entonces, el lateral derecho francés recaló en el club azulón procedente del Estrasburgo. No lo hizo mal, disputó 29 partidos en los que marcó tres goles, dio un par de asistencias y tuvo presencia en el histórico Getafe que acabó en la quinta plaza. Esa temporada compitió por un puesto con Damián Suárez, pero en ocasiones, actuó de lateral izquierdo. Y, también, de extremo. Su pelea incansable y su competitividad, siempre gustaron a Bordalás. Por eso, ahora milita en las filas del Valencia. Fue una apuesta de su entrenador y ahora volverá a jugar en la que un día fue su casa. MAKSIMOVIC, SIN NOTORIEDAD EN EL VALENCIA, UN PILAR EN EL GETAFE Procedente del Astana, el Valencia firmó libre al serbio Nemanja Maksimovic en la temporada 2017/18. Ese año, apenas tuvo presencia en el conjunto ché y apenas tuvo minutos en 21 encuentros. Al año siguiente, fue cedido con una opción de compra al Getafe, donde el jugador balcánico ha explotado tras estabilizar el centro del campo del conjunto madrileño junto a su pareja de baile, el uruguayo Mauro Arambarri. Ángel Torres no dudó en activar su opción de compra y pagó cinco millones y medio por Maksimovic, que cumple su cuarta temporada en el Getafe. Ha sido clave de los últimos éxitos del club azulón y a sus 27 años aún tiene recorrido. Posiblemente, igual que Arambarri, en algún momento acabará saliendo del club previo pago de una buena cantidad de dinero. Este sábado seguirá engrasando la maquinaria azulona para intentar demostrar al Valencia que se equivocó al dejarle marchar. Juan José Lahuerta