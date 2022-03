Durant a los Sixers: "Es difícil abuchear a Simmons cuando pierdes de tanto"

Redacción Deportes (EE.UU.), 10 mar Kevin Durant, clave este jueves en la paliza de los Brooklyn Nets a los Philadelphia 76ers (100-129), ironizó en la rueda de prensa posterior al partido sobre cómo lograron callar los constantes pitos de los aficionados de los Sixers a su exjugador Ben Simmons. "Todos nosotros (los Nets) miramos a Ben como a nuestro hermano. Sabíamos que era un ambiente hostil. Sabíamos que no tenía la oportunidad de jugar así que queríamos salir aquí y hacer que los fans se enfocaran más en lo que pasaba en la pista que en él", dijo. "Los fans se enfocaron en la cancha esta noche. Es difícil abuchear a Ben Simmons cuando estás perdiendo de tanto", añadió. En el partido con más morbo de lo que va de temporada de la NBA, los Nets arrasaron a domicilio a los Sixers en el primer enfrentamiento entre ambos equipos tras el muy comentado intercambio de James Harden por Ben Simmons, Seth Curry y Andre Drummond. Aunque todos los ojos estaban puestos en Simmons, que salió con muchísima polémica de la franquicia de Filadelfia, el australiano no llegó a jugar porque está lesionado aunque sí participó en el calentamiento. Durant (25 puntos, 14 rebotes y 7 asistencias) dijo que fue "divertido" jugar con esa atmósfera de noche grande de la NBA pero siguió tirando de ironía. "Había un gran ambiente para empezar. No acabó así. No se sentía así cuando nos fuimos de la pista", bromeó en referencia a que los aficionados de los Sixers se fueron desinflando poco a poco al ver que su equipo era destrozado en la cancha. La estrella de los Nets apuntó que de su equipo le gustó la concentración con la que abordaron el partido y el derroche físico de todos los jugadores. No obstante, y pese a toda la atención mediática congregada en torno a este partido, Durant rebajó la importancia del triunfo. "Es una victoria de temporada regular. ¿Hemos ganado un campeonato esta noche? No. ¿Hemos logrado un puesto de playoff? No. Para vosotros (los periodistas), con toda la situación de Harden, solo el aspecto de entretenimiento de ello, estoy seguro de que fue algo grande. Pero nosotros ya pensamos en el siguiente partido", aseguró. Frente a la maravillosa noche de los Nets, Harden y los Sixers tuvieron una velada terrorífica. Harden acabó el partido con solo 11 puntos tras un terrible 3 de 17 en tiros, 6 rebotes y 5 asistencias. No obstante, Harden trató de buscar el lado positivo a esta derrota tan contundente, que fue la primera para él con los Sixers tras cinco victorias seguidas. "Lo de esta noche fue bueno para nosotros. Nos dieron una patada en el culo", opinó. "Desde que he llegado aquí todo ha sido dulce y ganar partidos, pero lo de esta noche fue algo bueno para nosotros para tener una oportunidad de bajar a la realidad, revisar el vídeo del partido y continuar mejorando", agregó. EFE dvp/gcf