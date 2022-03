Duelo con Europa en el horizonte

Villarreal (Castellón)/Vigo, 11 mar Villarreal y Celta se miden en La Cerámica con la mente puesta en Europa, a pesar de que en estos momentos el conjunto local aventaja en siete puntos al equipo gallego, por lo que la victoria en este choque puede influir notablemente en el mantenimiento de las respectivas aspiraciones. La diferencia está en que la distancia entre ambos en la clasificación hace que el objetivo del equipo castellonense sea la Liga de Campeones y el de equipo vigués centrarse en poder llegar a la Liga Europa, a pesar de que ser una meta más complicada que la del Villarreal. Este ve como sus rivales no fallan, lo que les obliga a no perder el partido, ya que están a cuatro puntos de la Liga Europa y seis de la de Campeones. En el capítulo deportivo, son bajas Paco Alcácer y Alberto Moreno, mientras que Juan Foyth y Gerard Moreno pueden considerarse dudas tras la recuperación de Rubén Peña, que ha dejado atrás sus problemas en la clavícula después de dos meses de baja. Con ello, el posible once podría ser el formado por Gero Rulli como portero, con una línea defensiva formada por Serge Aurier, Raúl Albiol, Pau Torres y Alfonso Pedraza. Un centro del campo con Étienne Capoue y Parejo como pivotes, a los que acompañarían Yeremy Pino y Manu Trigueros como jugadores de banda. En la delantera es donde existe una mínima duda, aunque lo más probable es que jueguen Danjuma y Gio Lo Celso, ya que el centrocampista argentino actúa en la posición que ocuparía, si jugara, Gerard Moreno. El Celta, que ha ganado en sus tres últimas visita a Villarreal, viaja sin el capitán Hugo Mallo, que cumplirá un partido de sanción por su expulsión ante el Mallorca, pero consciente de que en el estadio de La Cerámica tal vez se esté jugando su “última bala” para engancharse a la pelea por una plaza europea. Con una sola derrota en sus últimos siete partidos -ante el Atlético de Madrid (2-0) en el Wanda-, el técnico argentino, Eduardo Coudet, sólo tiene una duda en su once: repetir con Thiago Galhardo o devolver la titularidad a Santi Mina. Todo apunta a que el delantero brasileño, que se estrenó como goleador ante el Mallorca en un choque en el que fue uno de los destacados de su equipo, será el elegido para acompañar a Iago Aspas en ataque. En ese caso, el único cambio en el equipo titular será la entrada de Kevin Vázquez por Mallo en el lateral derecho, ya que Fran Beltrán repetirá como pivote defensivo, y Denis Suárez, en un gran momento de forma, en la línea de tres volantes junto a Brais Méndez y Cervi. Alineaciones probables: Villarreal: Rulli; Aurier, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Capoue, Parejo, Yeremy Pino, Manu Trigueros; Danjuma y Lo Celso,. Celta: Dituro; Kevin Vázquez, Aidoo, Araujo, Javi Galán; Beltrán; Brais Méndez, Denis Suárez, Cervi; Aspas y Galhardo. Árbitro: Jaime Latre (Comité Aragonés) Estadio: La Cerámica Hora: 18:30 Puestos: Villarreal (7º) 42 puntos – Celta (10º) 35 puntos La clave: La dedicación exclusiva del Celta en la Liga frente a la dispersión del Villarreal que el miércoles juegan Liga de Campeones. El dato: El Celta ha ganado en sus tres últimas visitas a La Cerámica La frase. Emery: “Venimos de una derrota y debemos reaccionar ante un rival que hace buen fútbol”. 1010587 1010153 jmg-ag-dmg-omm