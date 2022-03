Cuero, de Universidad Católica, sufre un profundo corte por la acción donde Prost fue expulsado

Quito, 11 mar El portero de la Universidad Católica ecuatoriana Darwin Cuero estará alrededor de dos semanas alejado de las canchas al haber sufrido el jueves ante The Strongest un fuerte impacto en la cara, en una jugada donde el delantero del equipo boliviano Martín Prost fue expulsado con roja directa. Cuero sufre un corte profundo de ocho centímetros de longitud en el labio inferior que compromete piel, tejido celular subcutáneo, músculo y exposición del nervio, según el parte médico difundido este viernes por el club ecuatoriano. La jugada ocurrió en torno al minuto 38 del partido entre la Universidad Católica y The Strongest en el Estadio Olímpico Atahualpa, de Quito, correspondiente al encuentro de ida de la tercera fase previa de la Copa Libertadores. En ese momento, el argentino Prost estiró la pierna para intentar rematar un balón colgado al corazón del área por su compañero Enrique Triverio, y entonces su botín golpeó en plena cara de Cuero, que se había adelantado para despejar la pelota. El portero quedó tendido en la cancha con grandes muestras de dolor y con un corte sangrante que le obligó a ser reemplazado por su compañero José Cárdenas. Aunque en un primer momento el árbitro uruguayo Andrés Matonte iba a mostrar tarjeta amarilla a Prost, luego corrigió su primera decisión y mostró la roja directa al ariete argentino. Cuero se perderá el partido de vuelta de esta eliminatoria, a disputarse el jueves 17 de marzo en el estadio Hernando Siles de La Paz, donde el ganador obtendrá un cupo para la fase de grupos de la Libertadores. Pese a haber jugado más de una hora con un jugador menos, el Tigre resistió y supo conservar su portería a cero para firmar un empate sin goles, mientras que el Chatoleí se lamentó de no haber aprovechado la superioridad numérica en el terreno de juego para haber tomado ventaja en esta llave.