Cristiano vuelve este fin de semana

Londres, 11 mar Cristiano Ronaldo volverá este sábado a una convocatoria del Manchester United después de perderse el derbi contra el Manchester City la semana pasada. El delantero portugués, que se quedó fuera de la lista contra el City por un problema de cadera, fue criticado por no estar con sus compañeros en el estadio para ver el partido y volar a su país. Su entrenador, Ralf Rangnick, confirmó este viernes en rueda de prensa que Cristiano volverá a estar disponible en el duelo contra el Tottenham Hotspur de este sábado. "No voy a hablar de lo que ha pasado porque no tiene sentido mirar a lo que ha pasado en los últimos seis o siete días", dijo el técnico alemán. "Lo que importa es lo que pasará mañana", añadió. Junto a Cristiano volverán también Edinson Cavani, que ha estado fuera un mes por un problema en una ingle, y Luke Shaw y Raphael Varane, que se contagiaron la semana pasada de covid. EFE msg/ism