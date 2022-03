Bordalás vuelve a su casa

Getafe (Madrid)/Valencia, 11 mar Getafe y Valencia, más allá de los objetivo deportivos que disputen ambos equipos en el Coliseum Alfonso Pérez, se enfrentarán este sábado con el marcado protagonismo de José Bordalás, que volverá a la que fue su casa durante cinco años al frente del banquillo "ché". El pasado verano, el técnico alicantino cerró una etapa exitosa de cinco temporadas en el Getafe. En ellas, logró un ascenso, un histórico quinto puesto, varias salvaciones holgadas y una gran participación en la Liga Europa. Su buen trabajo le abrió las puertas del Valencia, donde ahora intenta devolver su estatus de grandeza a un equipo que lleva varios años buscándolo. De momento, ya ha conseguido alcanzar una final, la de la Copa del Rey, que disputará al Betis el próximo 23 de abril. Pero el presente manda y éste no es otro que el Getafe, donde vivirá un reencuentro emocionante ante la que un día fue su afición y su gente. Seguro que se llevará alguna sorpresa agradable. También volverá a su casa Hugo Duro, formado en la cantera del Getafe desde niño. Y, junto a Bordalás, ambos buscarán la que sería la tercera victoria liguera del Valencia consecutiva tras haber vencido en el campo del Mallorca por 0-1 y al Granada como local por 3-1. Entre ambos partidos, cerró también la clasificación para la final de la Copa del Rey al derrotar por 1-0 al Athletic en Mestalla. Estos tres encuentros han abierto una doble puerta para que el club valenciano mantenga vivo el sueño de jugar la próxima campaña competiciones europeas, más allá de la reorganización que pueda haber de las mismas por la guerra entre Rusia y Ucrania. El Valencia jugará torneo continental si alza el trofeo en La Cartuja ante el Betis pero también si acaba LaLiga entre los siete primeros. Haber sumado seis puntos seguidos después de haber conseguido sólo dos de los anteriores 21, además de un notable refuerzo moral, le han situado a seis puntos del Villarreal, que es séptimo con 42. Eso sí, entre ambos está el Athletic con 40 que también aspira a ese mismo objetivo y que ahora se ha quedado sin 'plan b' para lograrlo. El hecho de que falte aún más de un mes para la cita copera hará que si Bordalás introduce rotaciones sea para dar descanso a jugadores que acumulan muchos minutos pero no con la mente puesta aún en esa cita. El técnico mantendrá cuatro bajas por lesión, concentradas en la parte de atrás del equipo, porque no estarán el portero Jasper Cillessen ni los laterales Thierry Correia, José Luis Gayà y Toni Lato. Con Yunus Musah sancionado, se espera que Dimitri Foulquier se mantenga como sustituto de Correia en el flanco derecho de la defensa y que en la izquierda el canterano Jesús Vázquez ocupa el carril como ya hizo con solvencia ante el Granada tras marcharse Lato lesionado nada más arrancar el encuentro. Vuelven al equipo y probablemente como titulares el portero Mamardashvili y el central Diakhaby. Después de haber dado descanso a muchos titulares ante el Granada por la cercanía del choque ante el Athletic, se espera que Bordalás empiece a reconstruir un equipo titular mucho más parecido al que suele alinear, siempre con la incógnita de si apostará por defensa de cuatro o de cinco. Por su parte, el Getafe vive una situación totalmente diferente a la del Valencia. Su derrota de la pasada jornada ante el Espanyol (2-0), elevó hasta cuatro el número de partidos consecutivos sin conocer la victoria en Liga. No pudo con el Atlético (4-3), el Cádiz (1-1), el Alavés (2-2) y el ya citado Espanyol. Por eso, el colchón de seis puntos que tenía respecto a las posiciones de descenso se ha reducido a tres. Otro pinchazo más, podría meter en un serio lío a un equipo que se reactivó con la llegada de Quique al banquillo cuando estaba desahuciado y que ahora ha vuelto a perder el empuje con el que salió del hoy. El técnico del Getafe tendrá que lidiar con una posible baja y muy importante. Por segunda jornada consecutiva, por molestias en un aductor, el uruguayo Mauro Arambarri, pilar en el centro del campo azulón, podría quedarse en la grada. Es duda hasta el último momento y su sustituto podría ser Gonzalo Villar, que aún no ha gozado de muchas oportunidades desde que llegó al Getafe en el mercado de invierno. Sin embargo, Quique podrá contar con otros jugadores importantes que se perdieron el duelo ante el Espanyol. Es el caso del uruguayo Damián Suárez, de Jorge Cuenca y de Carles Aleñá, que cumplieron un partido de sanción y volverán a ocupar su hueco en la defensa y en el centro del campo. Arriba, de nuevo, Sandro Ramírez y Borja Mayoral, se disputarán el puesto para jugar junto al turco Enes Ünal. - Alineaciones probables: Getafe: Soria; Damián, Djené, Mitrovic, Cuenca, Olivera; Maksimovic, Arambarri o Villar, Aleñá; Sandro y Enes Ünal. Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Paulista, Diakhaby, Alderete, Vázquez; Soler, Guillamón, Bryan Gil; Duro y Guedes Árbitro: Cuadra Fernández (Comité Balear) Estadio: Coliseum Alfonso Pérez Hora: 21:00 ----------------------------------------------------------------- - Posiciones: Getafe (15º, 27 puntos); Valencia (9º, 36 puntos) - La clave: el poder del Getafe en su estadio. Ha convertido el Coliseum Alfonso Pérez en un fortín. No pierde como local desde el pasado 25 de octubre, cuando fue derrotado 0-3 por el Celta. - El dato: con Bordalás en el banquillo del Getafe, las dos últimas visitas del Valencia al Coliseum Alfonso Pérez acabaron un un doble 3-0 a favor del conjunto madrileño. - La frase: . Quique (Getafe): "Siempre me parecieron desproporcionados los ataques a Bordalás". . Bordalás (Valencia): "Ángel Torres es el mejor presidente que he tenido". - El entorno: El Getafe ha iniciado la renovación de jugadores clave. Así lo confirmó Ángel Torres, que aseguró en la Cadena Ser haber renovado a Djené, Olivera y Arambarri. Todos aumentaron su contrato para, probablemente, evitar una salida sin ingresos. Así, pueden ser vendidos y el Getafe conseguiría llenar sus arcas. EFE 1010146 jjl

