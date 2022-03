Bordalás: "Ángel Torres es el mejor presidente que he tenido"

Juan José Lahuerta Getafe (Madrid), 11 mar José Bordalás Jiménez (Alicante, 5/03/1964, 57 años), es feliz en el Valencia. En su primera temporada en el club ché, ha conseguido alcanzar la final de la Copa del Rey que disputará ante el Betis el próximo 23 de abril en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. Es consciente de las limitaciones que tiene dirigir a un equipo que no atraviesa su mejor momento económico, pero asegura ser un afortunado. Esta sábado regresará al Coliseum Alfonso Pérez para enfrentarse al Getafe, el lugar en el que brilló durante cinco años y desde el que tomó impulso para afrontar el reto del Valencia. Guarda muy buenos recuerdos de su etapa en el conjunto azulón y en una entrevista concedida a EFE reconoció que Ángel Torres "es el mejor presidente" que ha tenido en su carrera. En el Valencia, está pendiente del día a día y no de su futuro a medio o largo plazo y espera devolver al cuadro ché a la posición que merece entre los mejores de LaLiga Santander. Pregunta: ¿Va a ser extraño para usted volver a pisar el césped del Coliseum Alfonso Pérez? ¿Qué va a sentir? Respuesta: Hasta que no llegue allí, no sé el sentimiento que voy a tener. Pero puedo anticipar que va a ser una sensación de estar en casa. Prácticamente, conozco a todos. Es parte de mi familia, con personas que he compartido mucho empezando por el presidente Ángel Torres, con quien tengo un cariño muy especial. Es el mejor presidente que he tenido e imagino que sentiré esa sensación algo extraña. P: ¿Qué es lo que más echa de menos de sus cinco años en Getafe? R: Sobre todo, la relación tan estrecha y lo que he compartido durante varias temporadas. Hemos vivido momentos muy bonitos con gente a la que le tengo un cariño muy especial. A todos, porque siguen la mayoría de trabajadores y empleados. Desde el presidente al jardinero. He mantenido una gran relación con ellos todos estos años. P: Cuando se fue del Getafe, ya miraba de reojo al descenso. Ahora sigue igual ¿Es una tendencia natural o es raro que esté tres puntos por encima del descenso? R: Es extraño. Todos sabemos la dificultad de Primera. No es fácil para ningún equipo. En el Valencia tuvimos momentos de dificultad y todavía no hemos conseguido el objetivo de manera matemática. El Getafe tiene el lastre de ese mal comienzo que no fue bueno, pero el equipo ha tenido una gran recuperación y ha conseguido salir del descenso. Es verdad que ahora no ha podido tener esos resultados para afianzarse y salir de definitivamente de la zona de riesgo. No es fácil, porque cualquier equipo puede tener una mala racha, como nosotros. Pero el Getafe ha confeccionado una gran plantilla, tiene un magnífico entrenador, un magnífico presidente que conoce estas situaciones y al final el Getafe conseguirá el objetivo. P: Quique ha dicho que las críticas al estilo Bordalás siempre fueron desproporcionadas ¿Nota que va cambiando esa tendencia a criticar su estilo y se está quitando ese estigma? R: No, nunca he tenido una sensación adversa. Puede haber comentarios de todo tipo. Pero no voy a hablar otra vez de lo mismo. Mis equipos han recibido críticas cuando los resultados han sido positivos. Cuando han sido adversos, nunca se habló del estilo. Siempre lo he interpretado como un elogio y agradezco las palabras de Quique, porque para mí es un magnífico entrenador. Ha sido un referente importante y su trayectoria profesional le avala. Le tengo un gran respeto y reconocimiento. P: Creo que usted, Quique o cualquiera, simplemente se adaptan a sus plantillas. Si tuvieran a Verratti, Mbappé, Messi y Neymar, jugarían a otra cosa... R: ¿Sabes qué pasa? He hablado tantas veces de lo mismo que prefiero hablar de fútbol y no de estilos. Siempre he respetado. La profesión de entrenador es compleja. Me merece todo el respeto del mundo. Siempre he respetado a todos los entrenadores y entrar otra vez a hablar de ese tema no merece la pena. Nos distrae de lo que realmente nos interesa, que es disfrutar del fútbol. No podemos perder el tiempo en análisis que se repiten, reiteran y nos desvían de la realidad. Se le resta valor al trabajo de los profesionales, sobre todo de los futbolistas. P: ¿Siente "celos sanos" cuando ahora en el Coliseum han sustituido los cánticos de 'Bordalás te quiero' por 'Bordalás, Bordalás, Bordalás te quise... ahora quiero a Quique'? R: Para nada. Todo lo contrario. Quique es un gran entrenador y me alegro mucho. He vivido momentos muy bonitos y estoy agradecido a la afición del Getafe, que reconoció mi trabajo desde el primero al último día. Ahora reconocen el trabajo de un magnífico profesional como Quique. Me alegro mucho por él y es una señal de que están haciendo un trabajo sobresaliente. Lo bueno que le pase a Quique es bueno para el Getafe, un club al que le deseo lo mejor. En el último partido en Mestalla, me cantaron por lo mismo. Reconocen el compromiso con el equipo y con el club. Me dejo la vida cada día por sacar rendimiento a la plantilla y dar alegrías a la afición, que la tengo un cariño muy especial. Le agradezco el reconocimiento y me alegro muchísimo que la afición del Getafe le cante a Quique. Se lo merece. P: Cuando la afición del Valencia le canta... ¿Se siente aliviado de que reconozcan su trabajo? R: Sí, pero mi intención nunca es trabajar para que la gente me cante o no. Es de agradecer siempre, pero yo trabajo dejándome todo para sacar un gran rendimiento de la plantilla, intentar que los jugadores sean mejores y dar alegrías a la afición. Ese es el objetivo de Bordalás allá donde he estado. Ahora mismo mi compromiso es con el Valencia, al cuál voy a intentar sacar el mejor resultado para que la gente disfrute de su equipo. P: ¿Está en su mejor momento del curso y disfrutando del banquillo del Valencia? R: Los entrenadores disfrutamos poco. Cuando consigues una victoria, rápidamente llega el siguiente partido. Más que de los resultados disfrutas de tu profesión. He disfrutado siempre desde que me dedico a esto. Es una profesión que amo y todo lo veo de manera positiva. Los momentos buenos y los malos forman parte de esta profesión tan bonita, sacrificada e ingrata que tenemos los entrenadores. Pero siempre me quedo con los buenos momentos. Acudir cada día a entrenar es para sentirse privilegiado. P: El Valencia, en la última década, ha tenido cinco presidentes y 12 entrenadores que serían 15 contando las idas y venidas de Voro. ¿Cree que hace falta más tranquilidad y paciencia institucional para que el Valencia se asiente entre los cuatro primeros cada año casi por sistema? R: El Valencia, todos sabéis que ha sido y es un club histórico que ha estado siempre peleando por estar entre los mejores para conseguir objetivos importantes. Desafortunadamente, a nivel económico no atraviesa su mejor momento. Es una situación compleja ajena o diferente a lo que ha estado acostumbrado. Todos sabemos que las dos últimas temporadas han sido de gran dificultad. Esta no iba a ser una excepción y en Liga al equipo le está costando porque disminuyó su potencial de posibilidades a la hora de confeccionar la plantilla. Se fueron muchos jugadores importantes y necesita un periodo, ojalá breve, para ir recuperando su estatus. Este año, afortunadamente, a pesar de las dificultades, hemos logrado llegar a la final de la Copa. Confío en que la entidad y en que el equipo vaya recuperando ese estatus y pueda ser un equipo que pelee por estar entre los mejores y en puestos europeos. P: De toda esa lista de 15 entrenadores, sólo Marcelino aguantó más de una temporada. ¿Se ve capaz de conseguir de acabar con esa sensación de inestabilidad en los banquillos del Valencia y hacer un proyecto a cinco años parecido al del Getafe? R: No pienso en ello. Cuando llegué a Getafe no imaginaba que pudiera estar el tiempo que estuve. Tuve la suerte de conocer a un presidente que es un hombre que es de fútbol, que sabe manejar los tiempos, las situaciones de fuera y adversas y siempre ha tenido una gran confianza en mí igual que yo en él. Es una de las claves de los momentos bonitos que hemos vivido, como conseguir un ascenso y estabilizarse en Primera. Creo que sigue haciendo las cosas de manera notable. Tuve esa suerte, he sido afortunado. Viví momentos muy bonitos con gente muy profesional que me ha ayudado mucho. Fue un trabajo colectivo con todos, presidente, secretaría técnica, comunicación, cuerpo técnico, futbolistas... tuvimos una relación muy buena. Ahora estoy en el Valencia y no pienso a largo o medio plazo. Pienso en el día a día, en intentar que el equipo crezca, que mejoren los futbolistas para adquirir esa experiencia que se necesita para competir en la Liga. A pesar ser el equipo más joven del campeonato, estoy satisfecho porque van mejorando y poco a poco se van adaptando a la idea y a lo que les exijo y pido como demanda un club como el Valencia. P: ¿Está contento con las incorporaciones del mercado de invierno? R: Estamos contentos. Unos en mayor y menor medida. Es verdad que Bryan Gil e Ilaix Moriba son dos jugadores que conocían la Liga. El idioma les ha facilitado la adaptación rápida. Incluso pueden dar mejores prestaciones porque llevan poco tiempo. A Eray le está costando un poquito más pero es normal cuando un jugador viene a mitad de campeonato sin dominar un idioma y de una Liga de menos exigencia (no peor), la adaptación tiene que ser mayor. Pero estamos contentos de esas incorporaciones que nos están ayudando. P: Desde la distancia he visto algo inédito. En cinco años en Getafe, jamás le vi enfadado con la prensa y el trato fue exquisito. Pero en Valencia le he visto algún encontronazo. ¿En Getafe los representantes de la prensa son monjas de la caridad o en Valencia son mucho más exigentes? R: Eso fue un día puntual. La prensa en Valencia también me trata de manera notable. Estoy tremendamente agradecido. Las personas tenemos también momentos complicados. Hubo malos días y eso quedó en algo anecdótico. Luego hablamos ese periodista (Ximo Masmano, de la Cadena Ser) y yo. Tenemos una magnífica relación. Me puedo equivocar porque soy humano y no soy perfecto. No soy una persona rencorosa. Soy muy respetuoso con la prensa. Siempre lo he sido porque todas las profesiones tienen una tremenda dificultad. Los que vivimos esta profesión con pasión, siempre podemos tener un mal día. P: Cuando alcanzaron a la final de Copa, explotó sobre el césped de alegría. Casi nunca le vi así. ¿Notó que se reivindicaron usted y sus jugadores? R: Muy contento porque eliminamos a un gran equipo finalista en las últimas temporadas que venía de eliminar al Barcelona y al Real Madrid. Quizá, no había confianza en que el Valencia fuera capaz de eliminar al Athletic. Alegría, sobre todo por los chavales. Llevan meses trabajando muy duro y hemos tenido momentos de dificultad en Liga. Era un premio enorme para ellos. Y también por nuestra afición. A pesar de que lleva dos años y medio sin alegrías que merecen por su compromiso y sentimiento... por ellos, por cómo animaron, y por mí, por mi familia que saben lo difícil que ha sido todo este camino para por fin conseguir una final en un momento de dificultad del Valencia que poca gente imaginaba. Afortunadamente, estamos ahí. Ahora, una final, es difícil y sobre todo contra un gran equipo contra el Betis. P: ¿Cuál es el techo de este Valencia? R: Ahora mismo estamos lejos en Liga de los puestos europeos. Somos conscientes que hay equipos con un potencial enorme y que tenemos un déficit grande. Queda un tramo final de campeonato dificilísimo. Todos se juegan algo importante. El sábado tenemos un partido muy difícil contra un equipo que hace las cosas muy bien y que necesita puntos para salir de la zona de riesgo. Así va a ser cada partido hasta el final y hay que ir paso a paso. El transcurrir de los partidos marcará dónde habrá que llegar en Liga. Luego, la final de Copa la afrontaremos con ilusión. P: De uno a diez... ¿Cuánto es de feliz José Bordalás? R: Soy muy feliz. Pondría un nueve. Soy tremendamente feliz porque estoy dirigiendo. Soy afortunado. Dirijo un gran club y estoy satisfecho. Estoy en un momento importante de madurez de mi carrera y a pesar de las adversidades, esa madurez te hace salir de situaciones que en otros momentos serían tremendamente adversas. Satisfacción de ver crecer día a día a mis chicos. Van mostrando cada día mayor potencial. Soy feliz. EFE jjl/arh Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 12190131 12190130 y otros