Biden pide poner fin al estatus comercial preferencial de Rusia

(Bloomberg) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó el viernes a poner fin a las relaciones comerciales normales con Rusia, lo que podría implicar aumentos en los aranceles a las importaciones, y anunció una prohibición al vodka y al caviar de fabricación rusa.

Revocar el estatus comercial “va a dificultar que Rusia haga negocios con EE.UU.”, dijo Biden en declaraciones desde la Casa Blanca, y agregó que “sería otro aplastante golpe para la economía rusa”.

El presidente no puede modificar unilateralmente el estatus comercial de Rusia debido a que esa autoridad recae en el Congreso. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que la instancia evaluaría la próxima semana una legislación que revoque el estatus comercial de Rusia, una medida que cuenta con el apoyo tanto de los legisladores demócratas como de los republicanos.

Si el Congreso aprueba la legislación, Rusia se uniría a Cuba y Corea del Norte como los únicos países sin el estatus.

La iniciativa de EE.UU. se está realizando en conjunto con la Unión Europea y el Grupo de los Siete, indicó el mandatario.

Biden también anunció el viernes que EE.UU. prohibirá las importaciones de alcohol y mariscos rusos, una medida que apunta a productos estrechamente asociados con Rusia como el caviar y el vodka.

EE.UU. importa anualmente alrededor de US$24,1 millones en bebidas, licores y vinagre, mientras que la mayoría de los vodkas de marca rusa se producen en otras naciones. EE.UU. importó US$1.200 millones en productos del mar el año pasado.

El anuncio sobre los mariscos y el alcohol fue informado inicialmente por The Wall Street Journal.

EE.UU. también prohibirá la importación de diamantes y otros artículos de lujo, señaló Biden.

Suspender las relaciones comerciales normales, lo que otros países llaman estatus de “nación más favorecida”, permitiría a EE.UU. imponer a Rusia aranceles significativamente más altos que los que aplica a otros miembros Organización Mundial del Comercio (OMC), entidad que tiene como principio fundamental la no discriminación entre los miembros y el trato igualitario a todos los miembros.

Países aliados de EE.UU. han adoptado medidas similares. La UE dijo la semana pasada que quiere eliminar el estatus de nación más favorecida de Rusia, y Canadá retiró la designación para Rusia.

Rusia depende mucho más de la UE que de EE.UU., ya que vende alrededor de un tercio de sus exportaciones al bloque, frente a solo el 5% que exportó a EE.UU. en 2020, según datos del Fondo Monetario Internacional compilados por Bloomberg.

Nota Original:

Biden Calls for an End to Russia’s Preferred Trading Status

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.