Biden llamará a terminar estatus comercial preferencial de Rusia

(Bloomberg) -- El presidente Joe Biden hará un llamado el viernes a poner fin a las relaciones comerciales normales con Rusia, despejando el camino para el aumento de los aranceles sobre las importaciones rusas, según personas familiarizadas con el asunto.

Su anuncio para revocar los privilegios comerciales se produce en conjunto con el Grupo de los Siete y los líderes de la Unión Europea, dijeron las personas.

El presidente no puede cambiar unilateralmente el estatus comercial de Rusia porque esa autoridad recae en el Congreso, donde los legisladores demócratas y republicanos pidieron la revocación.

Suspender las relaciones comerciales normales con Estados Unidos, lo que otros países llaman el estatus de nación más favorecida, pondría a Rusia en una situación similar a la de países como Cuba y Corea del Norte. Permitiría que EE.UU. imponer a Rusia aranceles significativamente más altos que los que aplica a otros miembros de la Organización Mundial del Comercio, que tiene como principio fundamental la no discriminación y el trato igualitario a todos los miembros.

Al igual que EE.UU., los otros países que piden la derogación por la invasión rusa a Ucrania pasarán por sus propios procesos, dijeron las personas.

Rusia depende mucho más de la UE que de EE.UU., dado que vende alrededor de un tercio de sus exportaciones al bloque, frente a solo el 5% que envió a EE.UU. en 2020, según datos del Fondo Monetario Internacional compilados por Bloomberg.

Biden tiene previsto discutir “acciones para seguir responsabilizando a Rusia”, incluido el anuncio de preferencias comerciales que se realizará a las 10:15 de la mañana del viernes, según la Casa Blanca.

La Unión Europea dijo la semana pasada que busca eliminar el estatus de nación más favorecida de Rusia, mientras que Canadá retiró la designación para Rusia.

Los líderes de la Cámara y el Senado han presionado para que se deroguen las relaciones comerciales preferenciales, pero a principios de esta semana se eliminó la disposición de un proyecto de ley de la Cámara que prohibía las importaciones de energía rusa.

El jueves por la noche, el Senado votó para enviar para promulgación la legislación que proporcionaría US$13.600 millones para ayuda humanitaria y de seguridad en respuesta al ataque de Rusia contra Ucrania.

La Administración Biden ha trabajado con aliados y ha informado al Congreso sobre esas conversaciones, pero los legisladores criticaron a la Casa Blanca por pedir que se eliminara la disposición mientras esas conversaciones estaban en curso.

Nota Original:

Biden Set to Call for End of Russia’s Preferred Trade Status (2)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.