Beret, en Nueva York: "El mejor plan que he hecho ha sido no planear nada"

Nueva York, 10 mar El cantante español Beret se estrenó este jueves en Nueva York con un concierto en la mítica sala Sound of Brazil, en pleno centro de Manhattan, "un sueño" con el que ha podido cumplir gracias a una carrera musical que le llegó casi por sorpresa. "Realmente es un sueño. El saber que mi música está sonando aquí y que tengo la posibilidad de dar un concierto me parece brutal", contó a Efe el sevillano horas antes del recital, en el que el artista repasó su repertorio, desde algunas de sus primeras canciones como "Diez mil porqués" o "Bye bye" hasta sus últimos éxitos, como "El día menos pensado". No solo se trató de la primera vez que Beret cantaba en la Gran Manzana, sino que era su primera vez viendo la ciudad de los rascacielos: "Es bonito que el primer día que estoy en Nueva York también dé el concierto. Se juntan las dos intensidades", reflexionó. El artista, de 24 años, desveló que llevaba mucho tiempo recibiendo mensajes preguntándole por un concierto en la Gran Manzana, y aunque el espectáculo lleva organizándose varios meses, en su cabeza "lleva años". Pero aunque Nueva York y el mercado de EE.UU. lleven tiempo en su punto de mira, Beret recordó que su carrera musical le llegó de una manera completamente imprevista. "Empecé a ser cantante por un amigo que subió mis canciones (a internet) sin yo saberlo. Todo lo que me ha venido con la música ha sido sin pensar", afirmó. "Pero yo realmente quería ser psicólogo o técnico de sonido", agregó Beret, que subrayó además que nadie en su familia es músico. "El mejor plan que he hecho ha sido no planear nada", insistió el cantante, que ha colaborado con artistas de la talla de Melendi, Sofía Reyes y Sebastián Yatra. Aunque ha llenado estadios como el Wizink de Madrid, el concierto de Nueva York ha tenido un carácter más íntimo, puesto que la sala de Sound of Brazil, donde han tocado artistas míticos como Celia Cruz o Marc Anthony, tiene capacidad para unas 400 personas. "Estos formatos me encantan. Empecé con estos formatos, de hecho los he echado de menos porque siempre es como mucho público pero no tienes ese contacto tan cercano. Creo que este concierto es muy especial también por eso", opinó. A modo de consejo, para aquellos músicos que están intentando abrirse camino en el mundo de la música, y que como él empiezan publicando sus canciones en internet, Beret aseguró que lo mejor es evitar las etiquetas y no buscar la aprobación de otros. "Que no se etiqueten, ya no digo musicalmente, sino mentalmente. Que no se limiten porque muchas veces la mayoría de músicos intentan buscar ese 'feedback' para probarse, y piensa que va a llegar a algún lado con la aprobación", expuso. "Muchas canciones mías mucha gente las desaprobó en su época y a día de hoy me doy cuenta de que realmente a mí me gustaba y a la gente le gustó. (...) Hay que tener fe y no hacerlo con una mentalidad de quiero dinero y quiero vivir de esto", zanjó. EFE hc/rrt (video)