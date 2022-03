Alejandra Guzmán y Paulina Rubio desmentirán rivalidades en programa de TV

Ciudad de México, 11 mar Tras años de rumores de la prensa y de seguidores sobre una supuesta rivalidad, las cantantes mexicanas Alejandra Guzmán y Paulina Rubio hablarán de la relación que han mantenido con el paso de los años, que se acerca más a la amistad que a una competencia, en un especial televisivo. "Lo que dicen (de la supuesta rivalidad) me da risa, porque al final la conozco desde el Pedregal (Ciudad de México). Éramos vecinas, anduvo con mi hermano; yo la conozco como persona normal. Susana Dosamantes (madre de Paulina) vivía en el Pedregal y desde ahí la conozco. No la veo como artista, sino como una niña con la que jugaba”, expresó Guzmán en una entrevista con un medio nacional. El programa será transmitido este sábado 12 de marzo por Las Estrellas bajo el nombre de "La noche", y se espera que ambas cantantes hablen de sus experiencias, así como sus cercanos, entre ellos la madre de Alejandra, Silvia Pinal. También, que en el programa muestren un adelanto musical de lo que será su gira "Perrísimas". Los conflictos entre Guzmán y Rubio comenzaron en su juventud y nacieron a partir de ciertos mensajes que se lanzaban la una a la otra a través de su música. Fue específicamente el sonoro enfrentamiento que protagonizaron con las canciones "Mío" de Rubio y "Hey Güera" de Guzmán, lo que prolongó la creencia de una rivalidad insuperable. Ambas canciones fueron resultado del triángulo amoroso entre las dos mexicanas y el también músico y actor Erik Rubín, entonces pareja de Guzmán y que tuvo un romance con Paulina Rubio, compañera en la banda Timbiriche. Las cantantes con anterioridad habían anunciado que la gira "Perrísimas" las llevará por 26 ciudades de los Estados Unidos esta primavera. No obstante, todavía no han presentado el itinerario que tendrán en México ni en Latinoamérica. EFE mrl/mqb/jrh (foto)