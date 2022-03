Agenda informativa América audiovisual para el 11 de marzo de 2022

- Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este viernes, a petición de Rusia, para discutir el uso de armas biológicas en territorio de Ucrania por parte de Estados Unidos, acusaciones que han rechazado tanto la Casa Blanca como la presidencia ucraniana. (audio) - Washington (EE.UU).- El líder de la mayoría demócrata en el Senado de EE.UU., Chuck Schumer, aún no ha hablado con el presidente Joe Biden sobre la reunión que mantuvo el sábado una delegación de la Casa Blanca con Nicolás Maduro, pero su instinto le lleva a desconfiar del gobernante venezolano. - Washington (EE.UU.).- Dos años después del comienzo de la pandemia, EE.UU. camina hacia la casi normalidad, lastrado por el 35% de su población sin vacunar y con más de 965.000 fallecidos, donde ha quedado patente la falta de confianza de la población en las instituciones públicas. - Los Ángeles (EE.UU.).- Greg Daniels, creador de fenómenos televisivos como "Parks and Recreation" y "The Office", nunca imaginó que anticiparía el metaverso con su serie "Upload", en la que es posible vivir en un entorno digital al "subir" el subconsciente humano, y que estrena una segunda temporada "cada vez más realista". - Miami (EE.UU.).- Entrevista con la actriz de origen peruano Isabela Merced, que quiere a sus 20 años demostrar que ya no es "Dora la exploradora" o cualquier otro personaje infantil. - San Juan (Puerto Rico).- El cantautor puertorriqueño Luis Fonsi estrena este viernes su décimo álbum, "Ley de Gravedad", con el que dijo a Efe "viaja por diferentes géneros" musicales, entre ellos el urbano, el pop y la bachata, pero "sin cambiar" su identidad. - La Habana (Cuba).- Inauguración del encuentro sobre gestión logística de envíos que organiza el Ministerio cubano de Transporte. - Puerto López Mateos (México).- Arturo Villegas, mexicano residente en Los Ángeles (EE.UU.), disfruta del tradicional avistamiento de ballenas grises en la península de Baja California, en una temporada que tras dos duros años marcados por la pandemia de coronavirus ahora está recuperando su habitual número de turistas. - Baja California Sur (México).- Crónica sobre la exitosa temporada de la ballena gris en Baja California Sur. - Ciudad de México (México).- Presidente López Obrador visita la frontera sur de México entre protestas de migrantes. - Ciudad de México (México).- López Obrador acusa al Parlamento Europeo de "mentalidad colonialista". - Tegucigalpa (Honduras).- Se cumplen dos años de la confirmación en Honduras de los primeros dos contagios con la covid-19, cuya pandemia ha causado más de 10.800 muertes y severos daños a la economía y todo el sistema de la educación pública. - San Salvador.- El expresidente salvadoreño Alfredo Cristiani y otros acusados por la masacre de seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres, en 1989, conocen su futuro judicial al darse a conocer el fallo de la audiencia inicial. (audio) - Bogotá (Colombia).- La violencia del conflicto armado, que se creyó desterrada de Colombia por la firma de la paz con las FARC, ha resurgido en vísperas de las elecciones legislativas, amenazadas en muchos lugares por el fortalecimiento de la guerrilla del ELN y de los disidentes de las FARC. - Bogotá (Colombia).- El próximo domingo los colombianos irán a las urnas, dos años después del comienzo de la pandemia, para elegir a los nuevos integrantes del Senado y la Cámara de Representantes, así como las 16 curules de paz, que son para víctimas del conflicto armado, y además escogerán a los candidatos presidenciales de tres coaliciones. - Barranquilla (Colombia).- Fanny Lu le sigue cantando al amor con "Valió la pena". - Quito (Ecuador).- Entrevista con Jeaneth Mendoza, madre de Diego Moncayo, un estudiante ecuatoriano que se encuentra atrapado en una zona de conflicto de la guerra de Ucrania tras equivocarse de tren al huir de Kiev y acabar en la frontera con Rusia, el epicentro de la contienda. - Lima (Perú).- Hace poco más de un mes que Carolina apenas trabaja y se limita a atender solo a sus clientes de confianza, ante el temor de caer en una emboscada de la mafia proxeneta que la amenazó con represalias si no pagaba un cupo para seguir ejerciendo la prostitución en las calles de Lima, la capital de Perú. - Valparaíso (Chile).- El líder de la izquierda chilena, Gabriel Boric, será proclamado este viernes presidente de la República en una solemne ceremonia en el Congreso que reunirá a senadores y diputados y a la que asistirán jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, incluido el rey de España, Felipe VI. (audio) - Santiago de Chile.- El nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, pronunciará desde un balcón del emblemático palacio de La Moneda su primer discurso como jefe de Estado, un mensaje que el país aguarda entre la esperanza de amplios sectores que le respaldan y el escepticismo de quienes no votaron por él. (audio) - Montevideo (Uruguay).- Thierno, Alpha y Blaise son tres nombres que tienen algo en común: escaparon de la miseria en sus países africanos. Son algunas de las 115 historias que una muestra fotográfica en Montevideo busca visibilizar para que dejen de ser sólo cifras en el medio del Mediterráneo y su periplo como "Pasajeros". - Buenos Aires (Argentina).- La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, critica en un video al FMI y sus políticas tras aprobarse en la Cámara de Diputados el acuerdo con el que el Gobierno busca refinanciar su alta deuda con el organismo y en la antesala de que deba tratarlo el Senado que ella preside. - Buenos Aires (Argentina).- En Argentina, el 91.9% de quienes forman parte del mundo de los deportes electrónicos son hombres, según un censo recientemente realizado por la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina (DEVA). EFE Mesa de Edición América (57 1) 3214855 Ext.107 tvefebogota@efe.com mbv/mf