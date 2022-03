Agenda de América para el fin de semana

SÁBADO 12 DE MARZO -------------------- ESTADOS UNIDOS - Seguimiento a medidas y reacciones en Estados Unidos sobre la situación en Ucrania. -Crónica sobre el llamado "spring break", un caudal de beneficios económicos para la zona y también de excesos y desmanes. (foto) (video) - Entrevista al director de cine panameño Abner Benaim sobre su película "Plaza Catedral". (foto) CHILE - El presidente Gabriel Boric participa en diversos actos protocolarios en la catedral y el centro de Santiago en su primera jornada como jefe de Estado. (foto) (audio) (video) - La vicepresidenta del Gobierno español y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reúne con su homóloga chilena, Janette Jara, y con la antigua candidata presidencial e integrante de la Convención que escribe la nueva Constitución chilena, Beatriz Sánchez. (foto) (audio) (video) COLOMBIA - Los candidatos a las elecciones legislativas y de las consultas presidenciales colombianas queman sus últimos cartuchos en busca de votos la víspera de las elecciones del 13 de marzo. foto)(video)(audio)(previsión) - Crónica sobre Frailejón Ernesto Pérez, el viral personaje que defiende páramos de Colombia. (foto)(video) MÉXICO - Crónica sobre el estado mexicano de San Luis Potosí que busca competir en el mundo del vino. (foto) - Charytín buscará a los talentos más diversos en la segunda edición de "Tu cara me suena" (foto) - León recibe a Tigres, Cruz Azul a los Pumas UNAM y Guadalajara al América, en el torneo Clausura 2022 del fútbol mexicano. (foto) - Expertos analizan el cambio que hizo la Liga Mx al dejar al videojuego FIFA por el eFootball. EL SALVADOR - El asesinato del padre Rutilio Grande, beatificado recientemente, cumple 45 años sin que la Justicia dé muestras de investigar el crimen, perpetrado en 1977 por los escuadrones de la muerte. (foto)(video) - Resultados, clasificación y comentario de la jornada 12 del torneo Clausura. CUBA - Entrevista a la cubana Omara Durand, quien lleva casi una década invicta en los 100, 200 y 400 metros planos para personas con debilidad visual profunda.(foto)(video) PERÚ - Crónica sobre Ana Estrada, quien roza la victoria definitiva en los tribunales peruanos para que se le permita decidir cuándo quiere morir. (foto)(video) COSTA RICA - Análisis sobre una ley con la que Costa Rica busca ingresar atraer inversiones en la millonaria industria del cáñamo y del cannabis medicinal. (video) URUGUAY - Crónica sobre el centenario de nacimiento de la actriz uruguaya China Zorrilla. (foto) (video) ARGENTINA - Jornada 6 de la Copa de la Liga Argentina de Fútbol. HONDURAS - Décima fecha del torneo Clausura de fútbol: partidos Marathón-Vida, Universidad Pedagógica-Real Sociedad, Honduras Progreso-Olimpia y Victoria-Platense. (foto) -------------------------------- DOMINGO 13 DE MARZO COLOMBIA - Tres coaliciones de centro, izquierda y derecha eligen a sus candidatos para las elecciones presidenciales colombianas cuya primera vuelta se celebrará el 29 de mayo. (foto)(video)(audio) - Los colombianos van a las urnas para elegir a los nuevos miembros del Senado y la Cámara de Representantes. (foto)(video)(audio) - En Istmina, localidad del selvático departamento del Chocó, víctimas del conflicto armado van a las urnas para elegir por primera vez un miembro de la Cámara de Representantes por una de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. (foto)(video) ESTADOS UNIDOS - Seguimiento a medidas y reacciones en Estados Unidos sobre la situación en Ucrania. - Crónica sobre púlpito de la antigua catedral de San Patricio, en el barrio italiano de Manhattan, donde se rodó una de las escenas más memorables de "El Padrino". HONDURAS - El crucero más grande del mundo, el "Wonder of the Seas", llegará a la paradisíaca isla de Roatán, en el Caribe de Honduras. - Finaliza la décima jornada del torneo hondureño Clausura con el clásico Motagua-Real España. GUATEMALA - Entrevista al director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Antón Leis. (foto) (vídeo) - Guatemala cumple dos años desde que se detectó el primer caso del SARS-CoV-2 en su territorio. - Resultados y comentario de la jornada 12 del torneo Clausura del fútbol de Guatemala. MÉXICO - Zapatistas protestan desde sus comunidades en México contra "todas las guerras capitalistas". (foto)(video) - Entrevista al escritor colombiano Evelio Rosero por su novela "Casa de la furia". - David Zepeda se despide de "Mi fortuna es amarte" (foto) - La gastronomía de San Luis Potosí busca afianzarse en México. (foto) - Toluca recibe al pachuca, San Luis al Puebla y Santo Laguna al Tijuana, en el Clausura 2022 del fútbol mexicano. (foto) - Entrevista al académico Roger Magazine, quien explica las situaciones que generan violencia en las barras del fútbol mexicano - Concluye la fase regular del torneo Apertura 2022 de la Liga Latinoamérica de League of Legends. URUGUAY - Crónica sobre cómo era China Zorrilla, la mujer de las mil y una anécdotas detrás de la legendaria actriz uruguaya, que cumpliría este 14 de marzo 100 años. (foto) (video) - Crónica sobre los trabajadores de los centros de cuidados intensivos, claves en los dos años de pandemia. (video) - Resultados, clasificación y comentario de la quinta fecha del Torneo Apertura del fútbol uruguayo. - Primera fecha de la fase final del Sudamericano sub 17, que se disputa en Uruguay hasta el 19 de marzo. ARGENTINA -Jornada 6 de la Copa de la Liga Argentina de Fútbol. COSTA RICA - Se disputan dos partidos pendientes en el calendario entre Guanacasteca y Saprissa, y Santos contra San Carlos. PANAMÁ - Resultados y clasificación y comentario de la séptima fecha del torneo Apertura 2022 de la Liga Panameña Fútbol (LPF). PERÚ - Crónica sobre las peruanas que triunfan en los juegos virtuales. (video).