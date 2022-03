0-0. The Strongest sale vivo del Atahualpa de Quito tras la expulsión de Prost

Quito, 10 mar The Strongest salió este jueves con vida del estadio Atahualpa de Quito tras conseguir empatar sin goles frente a la Universidad Católica de Ecuador pese a jugar cerca de una hora con un jugador menos por la expulsión del delantero argentino Martín Prost. Al equipo ecuatoriano le fue imposible superar el rocoso bloque defensivo planteado por el cuadro paceño, cuya resistencia obtuvo premio y ahora confían en definir la eliminatoria de su lado en el encuentro de vuelta que se jugará en el estadio Hernando Siles y así clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Muestra de lo difícil que le fue al Camaratta encontrar huecos en la defensa de The Strongest es que disparó 16 veces, pero solo 3 fueron al arco. Por primera vez en esta Libertadores, la Universidad Católica no pudo anotar ningún gol en el primer tiempo, pues en el anterior eliminatoria ante Bolívar había anotado sus tres goles en los primeros 45 minutos de sendos encuentros. Desde los primeros minutos el equipo local se mostró como el dominador del partido, siempre rondando el área rival pero sin el acierto suficiente para batir el arco defendido por el portero Guillermo Viscarra. La ocasión más clara del Camaratta en el primer tiempo la tuvo el colombiano Yuber Mosquera, que en el minuto 18 remató desviado un córner. Luego lo intentaron Walter Chalá e Ismael Díaz desde fuera del área, pero en la primera la atajó Viscarra y en la segunda el disparo se perdió rozando el travesaño. Pese a apenas tener el balón, The Strongest se mostraba peligroso al contraataque, sobre todo cuando el esférico llegaba a su dupla de ataque formada por los delanteros argentinos Enrique Triverio y Prost. En una de esas llegó la jugada que marcó el partido, pues Triverio le sirvió de cabeza a Prost un pase de la muerte, pero este, en su intento por alargar la pierna para empujar el balón a la red, acabó impactando su botín en la cara del portero ecuatoriano Darwin Cuero, que había salido a despejar la pelota. Tras un primer momento de duda, el árbitro urugayo Andrés Matonte acertó en sacarle la roja directa al ariete argentino, ya que el fortuito impacto impidió a Cuero continuar en cancha y tuvo que ser reemplazado por José Cárdenas, que sumó así sus primeros minutos de la temporada con la camiseta del cuadro Chatoleí. La expulsión todavía agudizó más el guión del partido, ya que el Tigre se encerró en su parcela para tratar de defender el empate, mientras que la superioridad numérica aún motivó más al "trencito azul" para ponerse en ventaja en esta eliminatoria. Sin embargo, el marcador no se movió porque el equipo celeste se empeñó en tratar de meterse al área del conjunto boliviano por el centro, justo por donde el equipo visitante más jugadores acumulada, en lugar de probar suerte por las bandas. Así llegó el encuentro al final, con sabor amargo para la Universidad Católica, que desperdició una gran oportunidad de inclinar la llave a su favor, y con sabor a triunfo para The Strongest, que ahora espera lograr el cupo para la fase de grupos en el Hernando Siles de La Paz. - Ficha técnica: 0. Universidad Católica: Darwin Cuero (m.42, José Cárdenas); Yuber Mosquera, Rockson Rentería, José Carabalí (m.45+2, Layan Loor), Gregori Anangonó; Kevin Minda, Facundo Martínez, Santiago Zamora (m.75, Willian Cevallos); Ismael Díaz, Walter Chalá y Cristian Martínez Borja (m.74, Rodrigo Rivas). Entrenador: Miguel Rondelli. 0. The Strongest: Guillermo Viscarra; Saúl Torres, Ismael Benegas, Gonzalo Castillo, Juan Pablo Aponte; Fernando Saucedo, Diego Wayar, Rodrigo Amaral (m.62, Jaime Arrascaita), Luciano Ursino (m.90+1, Jaime Villamil); Enrique Triverio (m.68, Jair Reinoso) y Martín Prost. Entrenador: Cristian Díaz. Árbitro: el uruguayo Andrés Matonte amonestó a Cristian Díaz (m.40), Reinoso (m.69), Rivas (m.76), Viscarra (m.87) y Minda (m.90+6). Expulsó con roja directa a Prost (m.36), Incidencias: partido de ida de la tercera fase previa de la Copa Libertadores, disputado en el Estadio Olímpico Atahualpa, de Quito, ante unos 5.000 espectadores. E