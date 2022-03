Villar pide paso

Getafe (Madrid), 10 mar Condenado al ostracismo por José Mourinho en el Roma, Gonzalo Villar hizo las maletas en el mercado de invierno para buscar una oportunidad en el Getafe, que estaba necesitado de caras nuevas para reflotar un proyecto que se asomaba con peligro al abismo de la Segunda División. Villar aterrizó en la entidad presidida por Ángel Torres junto a otros nombres de contrastada calidad. Óscar Rodríguez, Okay Yokuslu y Borja Mayoral, se unieron a la lista de novedades con las que contó Quique Sánchez Flores tras el cierre del mercado de invierno. Tres centrocampistas y un delantero, engordaron a una plantilla necesitada de efectivos. Sin embargo, de los cuatro, quien menos ha jugado es Gonzalo Villar. En contra, tiene a dos nombres fijos para Quique que parecen intocables: Mauro Arambarri y Nemanja Maksimovic. También, su perfil de medio más creativo que destructivo, no ha ayudado en un equipo acostumbrado desde la era Bordalás a contar con otro tipo de jugadores en las tareas de organizar el centro del campo. Y, fruto de esos dos factores, Gonzalo Villar apenas ha participado en 20 minutos de los 630 posibles. Quique sólo le ha concedido diez ante el Atlético de Madrid y otros diez la pasada jornada contra el Espanyol. El resto del tiempo, lo ha pasado en el banquillo. Quique, en alguna ocasión, ha sido preguntado por la situación de un jugador que brilló en las categorías inferiores de la selección española de fútbol y que la temporada pasada deslumbró en el Roma. El técnico del Getafe, apeló a la justicia de vestuario para imponer las alineaciones. "Aquí hay una forma de vivir la profesión que es la más profesional posible. Dentro de eso, entendemos que en el fútbol se crean objetivos comunes que son a los que tenemos que llegar todos juntos. Dentro hay objetivos individuales, dentro hay pensamientos comunes hay pensamientos individuales. Luego se maneja la justicia del entrenador. Vemos, oímos, pensamos y al final mantenemos la autoridad del vestuario siendo justos. No queda más", dijo en la víspera del choque que perdió el Getafe ante el Espanyol. El caso es que Gonzalo Villar, cuando al Getafe le ha faltado alguna pieza en el centro del campo, no ha sido el elegido. En Cádiz, Maksimovic fue baja de última hora y su sustituto fue Okay Yukuslu. Y en Cornellà-El Prat ocurrió lo mismo con Arambarri y quien saltó al terreno de juego Florentino Luís. Ahora, en el regreso de Bordalás al Coliseum Alfonso Pérez con el Valencia, Gonzalo Villar tiene una rendija abierta hacia la titularidad. De nuevo, Arambarri está entre algodones y en los diez minutos que jugó ante el Espanyol demostró que puede ser una opción más que valida para Quique Sánchez Flores. En ellos, el Getafe encontró el rumbo que había perdido. Tarde, porque ya perdía 2-0 y la remontada era casi un milagro. Pero Gonzalo Villar dejó varios destellos de su categoría. El más visible, un pase milimétrico a Sandro Ramírez con el que su equipo estuvo a punto de reducir distancias. El Getafe, necesitado de una victoria después de cuatro choques sin ganar, y con Arambarri con problemas en un aductor, puede tener en la figura de Gonzalo Villar a un revulsivo con el que cambiar el rumbo de un equipo que vuelve a mirar de reojo al descenso tras salir del pozo. El medio más creativo del Getafe, pide paso. Juan José Lahuerta