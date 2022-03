Viernes 4 de marzo de 2022

Madrid, 11 mar .- Leópolis (Ucrania) - Seguimiento de la invasión rusa de Ucrania, mientras Rusia intensifica sus bombardeos y se estancan las negociaciones para un alto el fuego y la creación de corredores humanitarios.(foto) (vídeo) .- Versalles (Francia).- La cumbre informal de líderes de la Unión Europea busca reforzar su posición sobre la guerra de Ucrania, especialmente con una progresiva desconexión energética de Rusia, el aumento del apoyo a Kiev y un reforzamiento de su defensa común. (foto) (vídeo) .- Versalles (Francia).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, valora los pasos dados por la UE en Versalles hacia acuerdos que amortigüen los efectos económicos de la guerra en Ucrania, aunque aspira a que los líderes europeos vayan aún más allá en su reunión de Bruselas a final de mes. (foto)(vídeo) .- Cracovia (Polonia).- Miles de familias ucranianas son acogidas en ciudades de toda Polonia, como es el caso de Zayina, una madre ucraniana que junto a sus dos hijas y un sobrino se alojan en casa de una española en Cracovia y viven su situación con una mezcla de esperanza y tristeza. (foto)(vídeo) .- Tokio (Japón).- Japón recuerda a las víctimas del terremoto y el tsunami del 11 de marzo de 2011, cuando se cumplen once años de la catástrofe natural que dejó cerca de 20.000 muertos en el noreste del país y desencadenó la crisis nuclear de Fukushima. (foto)(vídeo) .- Santiago de Chile (Chile).- Ceremonia de investidura del nuevo presiente de Chile, Gabriel Boric.(foto)(vídeo) .- Tapachula (México).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visita la ciudad de Tapachula para evaluar la crisis migratoria en la frontera sur, donde miles de extranjeros llevan meses varados mientras buscan regularizar su situación. (foto)(vídeo) .- Leópolis (Ucrania).- La comunidad LGTBI ha vivido un gran cambio en los últimos años en Ucrania, pero todos esos avances podrían quedar paralizados por la guerra, y los activistas temen que si Moscú llega a ocupar el país, puedan ser ellos uno de los principales objetivos de las tropas rusas. (foto)(vídeo) .- Nairobi (Kenia).- Con miles de periódicos ajados y libros de mirada colonial, entre columnas majestuosas pero también goteras y paredes desconchadas, la McMillan Memorial Library, la biblioteca más antigua de Nairobi, permanecía dormida hasta que dos mujeres se propusieron devolverle la vida y la memoria. (foto)(vídeo) .- Filadelfia (EEUU).- La petrolera rusa Lukoil está en el punto de mira en Estados Unidos, donde tiene cerca de 200 gasolineras, hasta el punto que ha hecho un llamado a frenar la invasión con Ucrania para evitar un boicot de sus clientes. (foto) (vídeo) .- Los Ángeles (EE.UU.).- Greg Daniels, creador de fenómenos televisivos como "Parks and Recreation" y "The Office", nunca imaginó que anticiparía el metaverso con su serie "Upload", en la que es posible vivir en un entorno digital al "subir" el subconsciente humano, y que estrena una segunda temporada "cada vez más realista". (foto) (vídeo) .- Puerto López Mateos (México).- Arturo Villegas, mexicano residente en Los Ángeles (EE.UU.), disfruta del tradicional avistamiento de ballenas grises en la península de Baja California, en una temporada que tras dos duros años marcados por la pandemia de coronavirus ahora está recuperando su habitual número de turistas. (foto)(vídeo) .- Lima (Perú).- Hace poco más de un mes que Carolina apenas trabaja y se limita a atender sólo a sus clientes de confianza, ante el temor de caer en una emboscada de la mafia proxeneta que la amenazó con represalias si no pagaba un cupo para seguir ejerciendo la prostitución en las calles de Lima, la capital de Perú. (foto)(video) .- Montevideo (Uruguay).- Thierno, Alpha y Blaise son tres nombres que tienen algo en común: escaparon de la miseria en sus países africanos. Son algunas de las 115 historias que una muestra fotográfica en Montevideo busca visibilizar para que dejen de ser sólo cifras en el medio del Mediterráneo y su periplo como "Pasajeros". (foto) (video) .- San Juan (Puerto Rico).- Entrevista con el cantante Luis Fonsi, que mañana publica su décimo álbum (foto) (vídeo) ftv/EFETV Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario. Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.