Titular de Concacaf dialogará en Cuba sobre trabas para sus jugadores en EEUU

La Habana, 10 mar El presidente de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), Víctor Montagliani, realizará una visita a Cuba desde el próximo domingo 13 de marzo. El dirigente dialogará con las autoridades deportivas de la isla sobre las restricciones que enfrentan sus jugadores para asistir a competencias en Estados Unidos. El también vicepresidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociados (FIFA) tiene previsto un programa en La Habana que incluye encuentros con directivos de la Asociación de Fútbol de Cuba (AFC) y con el presidente del Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación (Inder), Osvaldo Vento, según reportó el diario deportivo oficial JIT. Entre los asuntos de la agenda de Montaglianie se prevén las nuevas proyecciones de la AFC, las relaciones de trabajo con Concacaf y la colaboración en temas de interés mutuo. JIT recuerda este jueves que el pasado año Cuba no pudo intervenir en la Copa de Oro de la Concacaf -la principal competencia de la confederación- por dificultades con el trámite de visado de su delegación para viajar a Estados Unidos. Además, señala que las posiciones públicas al respecto entre Concacaf y la AFC "se vieron encontradas", por lo que no descarta que durante la visita de Montagliani se produzca un diálogo entre ambas partes respecto a los impedimentos que no han permitido la asistencia de cubanos a torneos con sede en EE.UU. JIT recuerda que recientemente se les negó el visado a los jugadores Karel Espino y Luis Javier Paradela para participar en partidos de los octavos de final de la Concachampions, en representación de clubes de Guatemala y Costa Rica. La visita del titular de la Concacaf a Cuba se realizará tras la elección de una nueva directiva de la AFC, que impulsa junto al Inder una nueva estrategia de desarrollo del fútbol en el país caribeño. Montagliani, viajará a la isla acompañado del jefe de asociaciones miembro, Marco Leal, el director de asociaciones miembro de Norte y Centroamérica, Mario Monterrosa y Nidia Mercado, mánager de protocolo de la confederación. EFE rmo/int/cav