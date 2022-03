Senado de Florida aprueba proyecto que prohíbe enseñar teoría crítica racial

Miami, 10 mar El Senado de Florida aprobó este miércoles un polémico proyecto de ley que prohíbe en las aulas la enseñanza de la teoría crítica de la raza en primaria y secundaria, una normativa que deberá ahora firmar el gobernador estatal, Ron DeSantis, para su cumplimiento. Con 24 votos a favor y 15 en contra, los senadores de Florida dieron su visto bueno al proyecto de ley HB 7 denominado "Individual Freedom" (Libertad individual), que otorga además a los padres el derecho a demandar a las escuelas donde se imparta esta enseñanza. La "teoría de la raza" es un conjunto de nociones y conceptos empleados para comprender y abordar la desigualdad y el racismo en EE.UU. Se trata de un sistema de ideas cuyos detractores, entre ellos el senador cubano-estadounidense Manny Díaz, impulsor del proyecto de ley, y los legisladores republicanos, entienden como "adoctrinamiento". La normativa busca, en última instancia, evitar que los blancos se sientan "incómodos", "culpables" o "angustiados" cuando se traten en escuelas o empresas temas de racismo o discriminación ocurridos en el pasado. En su texto, el proyecto de ley sostiene que resulta discriminatorio obligar a cualquier persona a recibir cualquier tipo de enseñanza o capacitación que le haga "sentirse culpable" en función de su "raza, color, sexo u origen". Es muy probable que DeSantis, también republicano, la firme para su conversión en ley y la consiguiente prohibición de cualquier enseñanza que "propugne, promueva, inculque u obligue" a alguien a creer que una raza o sexo en particular es moralmente superior, o que un individuo puede ser por su naturaleza racista o sexista. "Un individuo, en virtud de su raza o sexo, no es responsable de las acciones cometidas en el pasado por otros miembros de la misma raza o sexo", señala el proyecto de ley. Para la organización Human Rights Campaign, la promulgación de esta ley, en caso de que la firme el gobernador, "limitaría la libertad de expresión en las aulas al censurar el diálogo honesto sobre el racismo sistémico y la discriminación racial y de género". Asimismo, "daría a los empleados" en los lugares de trabajo "la capacidad de presentar reclamos de discriminación contra un empleador que participe en capacitaciones o discusiones sobre la historia de la comunidad negra, los problemas LGBTQ+ y otros conceptos de injusticia y discriminación", señaló el grupo con sede en Washington en un comunicado. En diciembre pasado, DeSantis propuso un proyecto de ley conocido como Stop W.O.K.E (en el sentido de despierto o consciente), que facultaba a los padres a demandar a las escuelas que enseñasen la "teoría crítica de la raza". "La teoría de la raza" se basa en un movimiento intelectual y social interdisciplinario de académicos y activistas de los derechos civiles que buscan examinar la intersección de la raza y la ley en Estados Unidos. EFE emi/jip/eat