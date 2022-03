Sánchez: Es el momento de poner en marcha las interconexiones desde España

Versalles (Francia), 10 mar El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, considera que tras las repercusiones del conflicto en Ucrania, "es el momento" de poner en marcha interconexiones desde España de gas e hidrógeno verde financiadas por la Unión Europea y que ayuden a su autonomía energética. Sánchez defendió el impulso de esas interconexiones en declaraciones a los periodistas a su llegada a la cumbre informal de líderes europeos que se celebra en Versalles, una cita que dijo que debe servir para avanzar en consensos comunitarios ante la invasión de Rusia aunque los acuerdos concretos tienen que adoptarse en el Consejo Europeo de Bruselas del 24 y 25 de marzo. Se trata, a su juicio, de "un partido de ida y vuelta" cuya primera parte se desarrolla en la ciudad francesa y ante la que España asegura que tiene clara su posición. Recordó que España cuenta con un "mix" energético en el que el 45 por ciento de su producción eléctrica proviene de energías renovables, que precisó que son "altamente competitivas, baratas, limpias y garantizan la autonomía energética". "Por tanto, lo que no puede ser de recibo es que un 20 por ciento de la producción de esa electricidad, que es el gas, esté contaminando a todo el precio de la electricidad cuando nosotros deberíamos tener un precio de la electricidad más barato", añadió. Y no está barato, puntualizó, porque la forma en que se fijan los precios del mercado de la energía en la UE no está adecuada al estrés al que ahora mismo se está viendo sometido el precio de la electricidad y el gas, y porque no se reconoce la prevalencia de las energías renovables en el "mix" energético de España. Por ello, consideró que se trata de un sistema que hay que actualizar tal y como viene pidiendo su Gobierno desde hace diez meses para "arreglar de una vez por todas una disfunción que está mermando el bienestar de los ciudadanos y está socavando la competitividad de la industria y la economía española y europea". Al plantearle si es ahora cuando debería impulsarse el gasoducto para conectar España con el resto de Europa es cuando subrayó que "no es de recibo que la Península Ibérica sea una isla energética". Máxime cuando aseguró que podría estar contribuyendo a que Europa tuviera una menor dependencia de Rusia por la capacidad de regasificación de España y la capacidad de producción de energías renovables junto a Portugal. "Esas interconexiones se tienen que hacer. Es el momento de que las pongamos en marcha", reiteró el presidente del Gobierno, quien defendió hacer compatibles las interconexiones del gasoducto con las de energías renovables como el hidrógeno verde. Tras asegurar que España y Portugal están firmemente comprometidos con ellas, dejó claro que las infraestructuras para su viabilidad deberían ser financiadas por la UE, no por los dos países de la Península.