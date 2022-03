Rusia no ha comunicado oficialmente al Consejo de Europa su salida

Estrasburgo (Francia), 10 mar El Consejo de Europa indicó este jueves que no ha recibido ninguna comunicación oficial del Ministerio ruso de Exteriores, en que le confirme su anuncio de que deja de participar en la actividad de la organización paneuropea, creada para defender los derechos humanos y la democracia. El portavoz de la secretaria general del Consejo de Europa y director de Comunicación, Daniel Holtgen, explicó a Efe que Rusia no lo ha confirmado por los cauces habilitados y añadió que el Comité de Ministros se reúne hoy "para continuar su debate sobre la situación en Ucrania". Fuentes diplomáticas señalaron que hay diferentes opiniones sobre el significado preciso del comunicado del departamento ruso de Exteriores, en el que Rusia "no participará en la transformación de la organización europea más antigua" porque reprocha que los países que son miembros allí de la UE y de la OTAN abusan de su mayoría para imponer sus puntos de vista. Hay dudas sobre si la intención real de Moscú es no participar en las actividades de la organización o su "retirada". Esto último es lo que ha dado a entender el vicepresidente del Consejo de la Federación rusa, Konstantin Kosachev. El Comité de Ministros, órgano de decisión del Consejo de Europa ya decidió el pasado 25 de febrero suspender "con efecto inmediato" la participación de Rusia en todos los órganos tras la "agresión armada contra Ucrania". Le aplicó entonces a Rusia el artículo 8 del Estatuto de la organización, que prevé que un Estado miembro que incumpla gravemente los principios fundamentales "puede ser suspendido de su derecho de representación" e invitado a retirarse. En la práctica, Rusia en este momento "sigue siendo miembro del Consejo de Europa y parte de sus convenios, en especial del Convenio Europeo de Derechos Humanos". Del mismo modo, el juez ruso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos continúa como uno de sus miembros. La próxima semana, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que reúne a diputados y senadores de sus 47 Estados miembros, celebrará una sesión extraordinaria con la invasión rusa como único asunto. Se celebrará un debate urgente en el plenario sobre las "consecuencias de la agresión de Rusia contra Ucrania" y se votará una resolución al respecto. Además, está prevista, aunque pendiente de confirmación, la intervención por videoconferencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. También se dirigirán a la asamblea la secretaria general de la organización, Marija Pejcinovic; el presidente de la cámara, Tiny Kox; y un representante del Gobierno italiano, por ser el país que ejerce hasta mayo la presidencia de turno de la organización. EFE ja/ac/alf