Reino Unido congela activos de Abramóvich, dueño del Chelsea

(Bloomberg) -- El Reino Unido congeló los activos del propietario del Chelsea Football Club, Román Abramóvich, debido a que el Gobierno de Boris Johnson intensificó drásticamente sus sanciones contra destacados rusos debido a la invasión a Ucrania.

Abramóvich y seis rusos más enfrentan una congelación total de activos y la prohibición de viajar, y tienen prohibido realizar transacciones con ciudadanos o empresas del Reino Unido, dijo el jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado. La medida descarrila efectivamente el plan de Abramóvich de tratar de vender el Chelsea, que juega en la liga de fútbol más importante de Inglaterra, y plantea importantes interrogantes sobre el futuro del club.

El Chelsea no puede vender entradas nuevas para los partidos, incluidos los de la Liga de Campeones de Europa, y las tiendas de merchandising del club estarán cerradas, según el Tesoro del Reino Unido. Las transferencias de jugadores están prohibidas, al igual que los nuevos contratos.

Lo que le sucederá al Chelsea a largo plazo es aún menos claro. A medida que crecía la especulación de que enfrentaría sanciones, Abramóvich anunció su intención de vender el Chelsea y destinar las ganancias a “todas las víctimas de la guerra en Ucrania”.

Pero el plan carecía de detalles y dejaba abierta la posibilidad de que las víctimas rusas también se beneficiaran de la venta. Según el Tesoro, el Gobierno del Reino Unido consideraría una conversación sobre una solicitud para vender el club, pero a Abramóvich no se le permitiría beneficiarse de los ingresos.

Johnson se ha enfrentado a una intensa presión para acelerar las sanciones contra los rusos que el Gobierno considera que tienen vínculos estrechos con el presidente Vladímir Putin. En su comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que el Reino Unido es la primera nación en sancionar a Abramóvich.

“No puede haber refugios seguros para aquellos que han apoyado el feroz ataque de Putin contra Ucrania”, dijo Johnson. “Seremos despiadados al perseguir a aquellos que permiten el asesinato de civiles, la destrucción de hospitales y la ocupación ilegal de aliados soberanos”.

Las últimas medidas tienen un valor estimado de 15.000 millones de libras (US$20.000 millones), según el Reino Unido. Elevan a 18 el número de rusos ricos sancionados desde la invasión a Ucrania, así como a Putin y al ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov.

Pero Abramóvich, quien es el octavo hombre más rico de Rusia según datos de Bloomberg, es el más famoso en el Reino Unido debido a su propiedad de larga data del Chelsea. El Partido Laborista ha pedido constantemente que sea sancionado.

En una “declaración de motivos” para sancionar a Abramóvich, el Reino Unido lo describió como “un destacado empresario ruso y oligarca partidario del Kremlin” que “ha tenido una estrecha relación durante décadas” con Putin.

“Además, Abramóvich está o ha estado involucrado en desestabilizar Ucrania y socavar y amenazar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, a través de Evraz Plc, una compañía minera y de fabricación de acero en la que Abramóvich tiene una participación significativa y sobre la cual Abramóvich ejerce control efectivo”, dijo el Gobierno.

Aunque el Gobierno emitió una licencia para que las operaciones de fútbol continúen, las implicaciones de las sanciones seguirán siendo profundas. El Chelsea perdió 166 millones de libras la temporada pasada y con frecuencia necesita efectivo de Abramóvich, quien le ha prestado al menos 1.500 millones de libras al club durante 10 años.

Esta semana, el Parlamento del Reino Unido votó a favor de fortalecer los poderes del Gobierno y acelerar sanciones contra los magnates rusos, aunque la legislación aún no se ha convertido en ley.

