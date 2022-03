Portugal concede más de 4.600 permisos de protección temporal a ucranianos

Lisboa, 10 mar Portugal superó hoy los 4.600 permisos concedidos de protección temporal a ucranianos, en un día en el que el Gobierno aprobó un paquete con más medidas para agilizar el proceso de acogida y de integración de los refugiados. Según la última actualización del Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF), hasta las 13:00 horas del jueves se habían registrado 4.626 solicitudes desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania el pasado 24 de febrero. La cifra está en constante aumento y a esas 4.626 solicitudes se sumarán, entre otras, las de los 267 refugiados ucranianos, sobre todo mujeres y niños, y sus mascotas, que llegaron este jueves a Lisboa en un avión proveniente de Lublin, en el este de Polonia. El presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, junto a la embajadora de Ucrania en Portugal, Inna Ohnivets, acudieron a recibirlos al aeropuerto. "A su manera, esta fue una historia ejemplar: tuvimos a la sociedad civil tomando la iniciativa, al poder político actuando en conjunto, con énfasis naturalmente en el Gobierno, a los ayuntamientos, al gobierno local actuando, a la embajada siempre presente, y el voluntariado permitiendo esta operación", apuntó Rebelo de Sousa a los periodistas tras la llegada del avión, mientras bajaban los refugiados. La asociación Ukrainian Refugees UAPT fue la encargada de esta iniciativa, que contó con el apoyo del Gobierno luso y de diferentes empresas privadas. "Me gustaría expresar en nombre de Ucrania una gratitud profunda al pueblo portugués por este apoyo, por esta solidaridad increíble (...) el pueblo ucraniano y el pueblo portugués son hermanos, son amigos verdaderos", añadió la embajadora. Este mismo jueves, el consejo de ministros aprobó un decreto ley con un paquete de medidas excepcionales en el marco de la concesión de protección temporal a las personas desplazadas de Ucrania, con el fin de garantizar un proceso de acogida e integración eficaz y rápido. Entre esas medidas, simplificó el proceso para reconocer cualificaciones técnicas y permitirá a los refugiados ucranianos acceder al programa de alojamiento de emergencia. También amplió el régimen de protección temporal a los ciudadanos no ucranianos, nacionales de países terceros o apátridas, y sus familiares, que se benefician de protección internacional en Ucrania, o que residen allí y no pueden regresar a su país de origen. La secretaria de Estado para la Integración y las Migraciones de Portugal, Cláudia Pereira, afirmó el miércoles que "todos son bienvenidos", al tiempo que recordó la gran necesidad de mano de obra y la importante contribución de los ucranianos "a la riqueza económica, cultural y social del país". "No hay cuotas", insistió Pereira en declaraciones a medios en Leiria (centro), donde se ha habilitado el estadio municipal para albergar a refugiados. Desde que Rusia comenzó la guerra contra Ucrania se han multiplicado las acciones de ayuda a los desplazados en Portugal, donde ya residían cerca de 27.000 ucranianos, y se han llevado a cabo diferentes "caravanas humanitarias" para transportar ayuda al país y evacuar a personas. EFE bbo/pfm/pi (foto)(vídeo)