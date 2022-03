Perú espera decisión de tasa y voto de juicio político: Andes FX

(Bloomberg) -- Las monedas andinas se debilitaban debido a que la venta masiva en los mercados bursátiles de Estados Unidos y Europa afectó la percepción del mercado. El banco central de Perú decidirá hoy sobre su tasa de referencia y el mercado pronostica otro aumento de 50 puntos básicos. Además, el presidente, Pedro Castillo, enfrentará una moción de juicio político.

El sol peruano se encuentra entre las monedas con mejor desempeño en el mundo este año. Los responsables de la formulación de la política monetaria han elevado la tasa clave en 325 puntos básicos desde mediados de 2021 y no hay señales de que los funcionarios tengan la intención de cambiar su postura restrictiva en el corto plazo.

El Banco Central de Reserva del Perú anunciará su decisión de tasa de interés a las 6 p.m. ET, luego del cierre de los mercados locales, aplazando la reacción del mercado hasta el viernes.

Los siete analistas encuestados por Bloomberg esperan un aumento de 50 puntos básicos, la séptima alza consecutiva de esa magnitud.

El IPC de Lima en 6,15%, frente al rango meta de inflación de 1% a 3% del banco central, destaca cuánto tiempo puede continuar la lucha contra el IPC.

El Congreso de Perú debatirá y votará una moción para iniciar un proceso de juicio político contra el presidente, Pedro Castillo. Los operadores confían en que Castillo no será destituido.

El peso chileno abrió a la baja antes de reducir las pérdidas, dado que el cobre subía un 1,7%. La moneda oscila dentro del área de soporte del dólar, que comienza en el nivel psicológico de 800 pesos por dólar, y su promedio móvil de 100 días en 820 pesos por dólar, que sirve como una fuerte resistencia del dólar.

El Banco Central de Chile publicó una encuesta que muestra que los economistas prevén un aumento de la tasa clave al 7% el 29 de marzo, lo que sería una repetición del aumento de 150 puntos básicos observados en la última reunión.

Los operadores están descontando completamente ese incremento de tasa y están evaluando las probabilidades de un aumento mayor, a pesar de que el IPC de febrero, que fue más bajo de lo esperado, pesó contra las apuestas más restrictivas.

El peso colombiano se debilitaba un 0,4% ya que el incremento del 6% en el precio del petróleo no logra proteger a la moneda de la amplia aversión al riesgo.

El presidente de Colombia, Iván Duque, tiene previsto reunirse con Joe Biden en la Casa Blanca para discutir la relación bilateral.

El aumento de los precios del petróleo se suma a los temores de una inflación global persistente. Ucrania y Rusia hicieron pocos progresos aparentes para detener la guerra cuando los ministros de Relaciones Exteriores se reunieron durante 90 minutos en Turquía.

Los futuros de S&P caen un 0,7%, mientras que los índices bursátiles en Europa también bajan. El Banco Central Europeo aceleró el retiro del estímulo monetario de forma inesperada, lo que indica que está más preocupado por la inflación que por un crecimiento económico más débil. El IPC de EE.UU. cumplió con las estimaciones de los analistas y tuvo poco impacto significativo.

(Parte de la información proviene de operadores de FX familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente).

