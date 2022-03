N.Zelanda fusionará radio y televisión públicas y creará un gran ente estatal

Sídney (Australia), 10 mar El Gobierno de Nueva Zelanda anunció este jueves sus planes de fusionar Radio New Zealand y la cadena de televisión TVNZ, ambas públicas, para crear una sola organización mediática a mediados de 2023 con el fin de responder a los cambios de audiencias y hábitos de consumo en la era digital. "La nueva entidad pública mediática se construirá apoyándose en lo mejor de RNZ (Radio New Zealand) y TVNZ, que inicialmente serán subsidiarias de la nueva organización", explicó en un comunicado el ministro neozelandés de Medios y Radiodifusión, Kris Faafoi. Para defender la relevancia de los medios estatales, Faafoi subrayó que éstos proporcionan contenidos "de gran calidad, independientes, oportunos y relevantes" en contextos difíciles como la pandemia de la covid-19, así como incluyen los puntos de vista de todos los actores sociales como las minorías maoríes de su país. El nuevo organismo, que contará el mes próximo con una junta independiente que se encargará de su creación, será financiado con fondos gubernamentales y publicidad, así como mantendrá independencia editorial en sus decisiones, de acuerdo al comunicado del ministro, que no detalla los recortes de empleos que pueda suponer la medida. RNZ, que es financiado totalmente con fondos públicos, y TVNZ, que obtiene el 90 por ciento de sus ingresos de la publicidad, compiten con diversos medios privados, algunos de ellos parte de poderosos conglomerados como NZME o Stuff. Al conocer el anuncio, la directora ejecutiva de Stuff, Sinead Boucher, dijo que su empresa quiere asegurarse "que la intervención del gobierno en el mercado no socave la viabilidad comercial de sus salas de redacción y operaciones en cada región de todo el país", de acuerdo al portal del medio que dirige. La oenegé Reporteros sin fronteras (RSF), que ubica a Nueva Zelanda en el octavo puesto del ránking de países que respetan la libertad de prensa, denunció hace cuatro años que el pluralismo e independencia de los periodistas en el país oceánico suelen verse afectados por la lógica de los medios privados que buscan reducir costes. RSF también recordó la oposición de una comisión de comercio en 2017 a la fusión de NZME, a la que pertenece el diario New Zealand Herald, y Stuff (antes Fairfax), con el que se hubiera creado el mayor grupo mediático del país oceánico. EFE wat

c/ga