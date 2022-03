México exige respeto ante subastas de patrimonio cultural en países de Europa

Ciudad de México, 9 mar La Secretaría de Cultura (SC) de México señaló este miércoles que apela a la ética y al respeto ante la venta de patrimonio cultural en países de Europa y llamó a las galerías y casa de subastas a detener la oferta y venta de piezas que pertenecen al país. En un comunicado, la dependencia indicó que ha identificado piezas y objetos del patrimonio cultural de México en las subastas que se llevarán a cabo en España, Austria, Bélgica y Francia, los próximos días 10, 11, 15 y 18 de marzo, respectivamente. Dijo que "los valores históricos, simbólicos y culturales de dichos bienes, (son) superiores a cualquier interés comercial". Además, señaló que las piezas representan un legado invaluable de las culturas ancestrales que forman parte del patrimonio histórico y una muestra de la diversidad y riqueza cultural del país. "Son vestigios de lo que somos y de las culturas vivas de los pueblos originarios", se lee en las misivas que la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, envió a las galerías y casas de subastas Setdart, Zacke, Carlo Bonte Auction y Ader ubicadas en Barcelona, España; Viena, Austria; Brujas, Bélgica, y París, Francia. En la subasta que organiza la Galería Setdart se identificaron 35 bienes mexicanos, piezas del siglo XVII al IX; en la de la Galería Zacke, que lleva por título "Fines Chinese Arts", se detectó una pieza arqueológica mexicana, procedente de la Costa del Golfo. En la subasta "Vente aux enchères de beaux arts et d'antiquités", organizada por la casa Carlo Bonte Auction se identificaron tres piezas del estilo Comala, procedentes del estado de Colima. Mientras que en la subasta titulada "Collection Evrard de Rouvre et Van Den Broek D'obrenan", organizada por la Casa Ader, se identificaron 74 piezas arqueológicas. "Desde el Gobierno de México, lamentamos y reprobamos de manera contundente esta venta, cuyas piezas constituyen propiedad de la Nación, inalienable e imprescriptible, extraídas sin autorización y de manera ilícita del territorio nacional, al estar prohibida su exportación por la legislación mexicana desde 1827", expresan las cartas. Además, la SC informó que inició los procedimientos judiciales correspondientes en cada país, con el interés de que cada una de las piezas que pertenecen al patrimonio de México sean repatriadas a territorio nacional, a través de los canales diplomáticos y legales oficiales, "con el objetivo de proteger el patrimonio cultural de nuestro país". Este miércoles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en su conferencia de todos los días que "todas esas piezas de arte arqueológicas, históricas (que han identificado en subastas recientes) pertenecen al pueblo de México y que fueron sustraídas de manera ilegal, que es un patrimonio de México". El Gobierno mexicano recuperó del extranjero más de 5.700 piezas que considera patrimonio nacional durante los primeros tres años de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, quien ha priorizado esta acción desde que asumió en diciembre de 2018. La SRE, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Cultura, las embajadas y el INAH han intensificado demandas ante gobiernos extranjeros para recuperar piezas arqueológicas y artísticas. Aunque no siempre con éxito, el Gobierno ha combatido subastas en ciudades como Nueva York, París y Roma en las que aparecen objetos robados o que pertenecen al patrimonio de México. EFE jmrg/rrt