Maduro reitera que Venezuela producirá dos millones de barriles diarios en 2022

Caracas, 9 mar El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró este miércoles que la meta de producción petrolera para este año es de dos millones de barriles diarios, lo que supondría un incremento del 164,9 % en comparación con el bombeo de inicios de año, de 755.000 barriles, según reportes de las autoridades venezolanas a la OPEP. "Este año vamos a dos millones de barriles diarios llueva, truene o relampaguee. Este año recuperamos la producción petrolera de la mano de la clase obrera", expresó el mandatario durante un encuentro con representantes y trabajadores de sectores productivos, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). La promesa de superar el umbral de los dos millones de barriles ya la había anunciado el 15 de enero durante la presentación de su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría chavista. "En cuanto a la producción petrolera, al mes de diciembre logramos un importante hito al llegar a la producción de un millón de barriles diarios con inversión única y exclusiva nacional, y con la participación de los trabajadores petroleros. Este año tenemos como meta llegar a los 2 millones de barriles diarios", dijo entonces. Maduro insiste en el incremento del bombeo de crudo en medio de una crisis energética generada por la invasión de Rusia, el segundo productor mundial de petróleo, a Ucrania, y luego de que se efectuara un inesperado encuentro entre los Gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, que detalló que entre los "diferentes temas" que discutieron, uno fue sobre la "seguridad energética". Varios economistas y expertos en materia petrolera desconfían que la producción de crudo venezolano llegue a los dos millones de barriles diarios, y sostienen que el país caribeño no tendría la capacidad para cubrir el déficit que deja Rusia en el suministro de crudo tras las sanciones del Gobierno de Joe Biden, en un escenario en el que EE.UU. flexibilice las medidas contra la estatal Pdvsa. "No sé de dónde va a sacar Venezuela petróleo y derivados para aumentar su producción y así poderle vender crudo y productos a EE.UU. Venezuela no está en condiciones de sustituir a Rusia para suplir petróleo al mercado estadounidense, sobre todo porque el 70 % de ese petróleo son productos. El parque refinador solo está trabajando al 10 %", dijo en Twitter el economista Rafael Quiroz. Por otra parte, Maduro también prometió, este miércoles, que en 2022 se incrementará la producción de derivados de petróleo, petroquímica y gas. "Este año 2022 tiene que ser el año de la inflexión, entre antes y después, entre el tiempo de resistencia y el tiempo de crecimiento acelerado y consolidado, sustentado, el crecimiento de la economía completa, toda, desde la microeconomía de emprendedores hasta la macroeconomía de la gran producción petrolera", agregó.