Lavrov asegura que Putin está dispuesto a reunirse con Zelenski

Estambul, 10 mar El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró hoy que el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, está dispuesto a reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al tiempo que aludió a las conversaciones en Bielorrusia como único formato viable. En una rueda de prensa tras reunirse en Turquía con sus homólogos ucraniano, Dmitro Kuleba, y turco, Mevlut Cavusoglu, Lavrov el jefe de la diplomacia rusa afirmó que Putin está dispuesto a un encuentro con Zelenski si esta reunión aporta un "valor añadido" y sirve para llegar a una solución y para "fijar acuerdos concretos". Al mismo tiempo señaló que su encuentro hoy con sus homólogos ucraniano y turco no sustituye la vía bielorrusia, según Lavrov, el único formato viable. "La conversación de hoy ha confirmado que esta vía no tiene alternativa", dijo al referirse a la validez que le da Rusia a los encuentros en Bielorrusia. La intención no es crear una "vía paralela", como posiblemente sea la idea de la parte ucraniana, dijo, y agregó que la búsqueda de nuevos formatos por parte de Kiev sólo pretende "mostrar una actividad" que sustituye el "trabajo real". Agregó que en las rondas celebradas en Bielorrusia se dejó muy claro lo que hay que hacer para acabar con el conflicto en Ucrania: la desmilitarización y la desnazificación de ese país y garantizar su estatus neutral, dijo. Subrayó que la parte ucraniana había asegurado que daría en breve una respuesta a las propuestas concretas presentadas por escrito por la parte rusa en la última ronda de conversaciones en Bielorrusia. EFE egw-gc/fp