La UE reducirá la compra de energía rusa y ofrecerá a Ucrania ayuda, pero no una adhesión rápida

FOTO DE ARCHIVO: Banderas de la Unión Europea fuera de la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica, 14 de noviembre de 2018. REUTERS/Francois Lenoir

Por Jan Strupczewski

VERSAILLES, Francia, 10 mar (Reuters) - Los líderes de la Unión Europea dejarán de comprar petróleo, gas y carbón rusos, ya que la guerra de Moscú contra Ucrania les hace darse cuenta de que tienen que depender menos de Rusia, según un borrador de declaración, pero es poco probable que ofrezcan a Ucrania la rápida adhesión a la UE que busca.

Los líderes de los 27 países de la UE se reunirán en Versalles el jueves y el viernes, mientras la guerra de Rusia contra Ucrania, que Moscú califica de "operación militar especial", entra en su tercera semana a pesar de las masivas sanciones occidentales.

"La guerra de agresión de Rusia constituye un cambio tectónico en la historia de Europa", dice un borrador de declaración de los 27 líderes de la UE preparado para la cumbre.

"Frente a la creciente inestabilidad, la competencia estratégica y las amenazas a la seguridad, decidimos asumir más responsabilidad por nuestra seguridad y dar nuevos pasos decisivos hacia la construcción de nuestra soberanía europea, la reducción de nuestras dependencias y el diseño de un nuevo modelo de crecimiento e inversión para 2030", decía.

Se trata de un punto de inflexión para la UE, ya que Rusia es su mayor proveedor de energía, pues le proporciona más del 40% de su gas, más de una cuarta parte de las importaciones de petróleo y casi la mitad de su carbón.

Los dirigentes no fijarán un plazo global para reducir la energía rusa porque la dependencia difiere de un país a otro, siendo Alemania, Italia, Hungría y Austria los más dependientes del suministro de Moscú.

Pero la Comisión Europea cree que la UE en su conjunto podría reducir sus importaciones de gas de Rusia en dos tercios este año si diversifica los proveedores, invierte en energías renovables y mejora la eficiencia energética de los edificios.

Después de décadas de depender de Estados Unidos como último respaldo en materia de seguridad de Europa, la UE también quiere ahora aumentar considerablemente el gasto en defensa y hacer que Europa sea más independiente a la hora de fabricar microprocesadores, productos farmacéuticos o alimentos, según el borrador.

Los representantes afirmaron que los líderes de la UE ofrecerán palabras de firme apoyo a Ucrania para dejar claro que su futuro está en la Unión Europea, después de que Kiev, que ahora tiene un acuerdo de asociación con la UE, solicitara la plena adhesión a la UE poco después del ataque ruso.

Pero también dijeron que, a pesar de las presiones de los países bálticos y Polonia, era poco probable que se concediera a Ucrania un acceso rápido al bloque, entre otras cosas porque crearía problemas inmediatos con otros solicitantes como Georgia o Moldavia y con los que ya están en trámite como Macedonia, Montenegro, Albania o Serbia.

"Es poco probable que los líderes ofrezcan a Ucrania el estatus de candidato, es más probable que haya más cooperación dentro del acuerdo de asociación", dijo un alto cargo de la UE.

"Ofrecer más sería imposible ahora porque se trata de un país que ahora está sumido en la guerra, parcialmente bajo la ocupación rusa, y quizás en algún momento incluso completamente bajo la ocupación", dijo el alto cargo.

Otros señalaron, sin embargo, que ofrecer el estatus de país candidato a la UE a Ucrania ofrecería una clara "perspectiva europea" a Ucrania, dando al país la esperanza que ahora necesita para luchar contra la agresión rusa, mientras que no se hace ningún compromiso firme de aceptar a Ucrania en el futuro.

"No entiendo por qué hay un problema en darles el estatus de candidato. Turquía lo tiene desde 1999 y no está cerca de la adhesión. Se puede dar el estatus de candidato a Ucrania ahora para demostrar que estamos con ellos y luego las negociaciones de adhesión plena, como con Turquía, pueden tardar una eternidad si no hay voluntad política de ampliar la UE", dijo un segundo alto cargo de la UE.

(Reporte de Jan Strupczewski; edición de Michael Perry, traducido por José Muñoz en la redacción de Gdańsk)