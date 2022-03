Juez aprueba acuerdo de Purdue Pharma que establece el pago de 6.000 millones

Nueva York, 9 mar Un juez aprobó este miércoles el acuerdo por el que Purdue Pharma, fabricante del analgésico altamente adictivo OxyContin, deberá pagar 6.000 millones de dólares en daños a varios estados de EE.UU. por supuestamente contribuir a la epidemia de opiáceos que se ha cobrado la vida de cientos de miles de estadounidenses. La decisión fue confirmada por el fiscal general de Connecticut, William Tong, que lideró las negociaciones de un grupo de estados con Purdue, y que destacó que este largo proceso no puede seguir extendiéndose. "Ningún acuerdo estará cerca de compensar la magnitud del sufrimiento y el daño causado por Purdue y la familia Sackler", dijo Tong en referencia a los propietarios de la farmacéutica. "Pero al llegar a este acuerdo de 6.000 millones de dólares, reconocimos que no podemos suspender este proceso para siempre por las víctimas y por el resto de los estados", agregó Tong, que subrayó que seguirán luchando "contra la industria de la adicción". La decisión de este miércoles, alcanzada por el tribunal de quiebras de White Plains (Nueva York) se produce después de que se anunciara el acuerdo de 6.000 millones de dólares el pasado jueves, el cual es el resultado de la apelación de ocho estados a un pacto previo en el que la compensación era un 40 % menor. Este nuevo acuerdo no sólo supone un mayor desembolso por parte de Purdue que irá a parar a las comunidades afectadas por la crisis sanitaria de opiáceos, a la que se han vinculado cerca de medio millón de muertes en EE.UU. en las últimas dos décadas, sino que también incluye una disculpa de los propietarios, y no les protege de posibles futuras acusaciones penales. El acuerdo inicial para la bancarrota de la farmacéutica, que ha conllevado una batalla legal, imponía a los Sackler pagar unos 4.325 millones de dólares en nueve años con destino a víctimas o familiares de la crisis de los opioides, pero eximía a la familia de futuras demandas civiles por su responsabilidad. Pese a que el tribunal de quiebra aprobara este miércoles el acuerdo de 6.000 millones, aun debe superar varios obstáculos legales más para que sea definitivo. EFE hc/cpy