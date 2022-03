Jueves, 10 de marzo de 2022 (10.00 GMT)

UCRANIA GUERRA --------------------------- SITUACIÓN - Leópolis (Ucrania) - La invasión rusa de Ucrania cumple hoy dos semanas de incesantes bombardeos que han provocado una ola de más de dos millones de refugiados, la muerte de varios miles de militares y civiles, y sanciones de Occidente contra Rusia que han aislado cada vez más a este país. (foto) (vídeo) NEGOCIACIONES - Estambul - Los ministros de Exteriores de Ucrania, Dimytro Kuleba, y de Rusia, Serguéi Lávrov, se reúnen hoy en el balneario turco de Antalya, en los primeros contactos de alto nivel entre las partes desde el inicio de la invasión hace dos semanas. Por Ilya U. Topper. (foto) (audio) (vídeo) INFANCIA - Leópolis (Ucrania) - Los niños ucranianos son las principales víctimas de la invasión rusa, que se cuentan ya por un millón de menores refugiados, lo que deja también a sus padres en un estado de desesperación y preocupación al no ver una esperanza para sus hijos. Por Isaac J. Martín (Enviado especial) (foto) (vídeo) (informe a cámara) (audio) OCUPACIÓN - Leópolis (Ucrania) - Cancelación de los pagos del crédito y una bajada de las tarifas de los servicios. Así son las nuevas promesas de los rusos, asegura Olga, una profesora de Berdiansk, ciudad costera del sur de Ucrania que ahora se encuentra bajo ocupación de las tropas rusas. Por Olha Kosova (Crónica) (foto) UE - Versalles (Francia) - Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea celebran hoy una Cumbre en Versalles en la que analizarán su respuesta a la invasión rusa de Ucrania y debatirán sobre la reducción de la dependencia energética de Rusia. (foto) (vídeo) (audio) (Claves: Energía y candidaturas de los países invadidos o con parte de ellos ocupados por Rusia - Ucrania, Moldavia y Georgia- son dos de las claves del encuentro) EEUU - Cracovia (Polonia) - La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, se reúne en Varsovia con las autoridades polacas dentro de la gira que esta semana le lleva también a Rumanía, con el propósito de demostrar en ambos países el "apoyo" de Estados Unidos al flanco oriental de la OTAN, ante la invasión rusa de Ucrania. (foto) (vídeo) (Panorámica: pese a los continuos reclamos del presidente ucraniano, Vladimir Zelenski, para una zona de exclusión aérea, los países de la OTAN la han descartado porque supondría una escalada en el conflicto). OLIGARCAS - Mónaco (Francia)- La influyente comunidad rusa de Mónaco vive horas inciertas por la guerra en Ucrania. El minúsculo Principado ha ejecutado el congelamiento de cuentas de los oligarcas y ha abierto también la posibilidad de incautar sus bienes. Por Antonio Torres del Cerro. (foto) (vídeo) (audio) CRUZ ROJA - Bogotá - La guerra en Ucrania, que se convertirá "en la mayor crisis humanitaria en Europa después de la Segunda Guerra Mundial", puede poner en peligro la vida de millones de personas y la ayuda humanitaria en otros países, advierte a Efe el presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (IFRC), Francesco Rocca. Por Laia Mataix Gómez (Entrevista) (audio) (foto) (vídeo) AYUDA - Londres - Alrededor de un centenar de voluntarios acude cada día a primera hora a un centro comunitario polaco en Balham (sur de Londres). Sin apenas pausa, entre todos descargan, seleccionan y organizan montañas de artículos de primera necesidad donados para enviar a los refugiados ucranianos en Polonia. Por Patricia Rodríguez (Crónica) (foto)(vídeo) (audio) REFUGIADOS - Bruselas - De su casa a las afueras de Kiev a una residencia de ancianos reconvertida en centro de recepción de refugiados en Bruselas, la vida de Julia y de su hija de corta edad ha dado un salto vertiginoso en apenas dos semanas y dos mil kilómetros de distancia. Son el prototipo de la mayoría de ucranianos que huyen de la guerra. Por Julio Gálvez. (Crónica) (foto) (vídeo) ---------- ONU DROGAS - Viena - Las redes sociales son la principal fuente de información, comunicación y entretenimiento de los jóvenes, pero también son una puerta cada vez más frecuente para acceder al consumo de drogas, alerta la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). EEUU COLOMBIA - Washington - El presidente de EE.UU., Joe Biden, recibe en Washington a su homólogo de Colombia, Iván Duque, para hablar sobre la promoción de la democracia en Latinoamérica, la migración regional y la invasión rusa de Ucrania, en el primer encuentro oficial entre ambos, que tendrá de trasfondo la reciente visita de funcionarios estadounidenses a Venezuela. (video) CHILE INVESTIDURA - Santiago de Chile - Las delegaciones internacionales, entre ellas la liderada por el rey de España, Felipe VI, comienzan a llegar a Santiago para la investidura el viernes del líder progresista Gabriel Boric, quien se convertirá en el presidente más joven de la historia de Chile. (foto) (video) (audio) INDIA ELECCIONES - Nueva Delhi - La India desvela este jueves los resultados de las votaciones de cinco comicios regionales, entre los que destaca el estado norteño de Uttar Pradesh que llamó a las urnas a 150 millones de votantes, un test que se presume clave para el Gobierno del primer ministro, Narendra Modi, de cara a los comicios generales de 2024. Por Hugo Barcia. (foto) (video) COREA DEL SUR ELECCIONES - Seúl - El presidente electo surcoreano, el conservador Yoon Suk-yeol, afirmó hoy que mantendrá "siempre abierta" la ventana para el diálogo con Pionyang, y pidió asimismo reforzar la cooperación militar con Washington, tras imponerse en las presidenciales de la víspera. (foto) TSUNAMI FUKUSHIMA - Tokio - Las autoridades niponas siguen adelante con su plan para verter al Pacífico el agua contaminada y procesada de la central nuclear de Fukushima en 2023, pese al rechazo de las comunidades locales que aún sufren las consecuencias del desastre nuclear once años después. (foto) (audio) Crónica ---------- K-POP BTS - Seúl - Las estrellas globales del K-pop BTS ofrecen hoy en Seúl "Permission to dance on stage", su primer concierto ante el público local desde 2019, que será también retransmitido a través de la red. (vídeo) CHILE DERECHOS - Santiago de Chile - Los chilenos Javier Silva y Jaime Nazar, que se conocieron hace 7 años y tienen tres hijos en común, serán una de las tres parejas del mismo sexo que celebrarán este jueves las primeras bodas LGTBI en la historia de Chile, ilusionados tras años sin homofobias y de desesperanza en la posibilidad de formalizar su unión. Por Patricia Nieto Mariño (foto) (audio) (video) ARGENTINA ARTE - Buenos Aires - Conjugando ciencia y arte en una profesión singular, el paleoartista argentino Santiago Reuil reconstruye la morfología de animales extintos con los fragmentos de sus restos fósiles, una tarea que desarrolla desde hace casi 30 años para museos y universidades, en los que se exponen los esqueletos finales, y cuyo proceso de trabajo hoy divulga en su proyecto audiovisual. Por Julieta Barrera (foto) (vídeo) Entrevistas -------------- PREMIOS REY DE ESPAÑA - Sao Paulo - El equipo de InfoAmazonia de Brasil, ganador del Premio Rey de España, considera que aún hay cierto desconocimiento sobre la mayor selva tropical del planeta y espera que el "legado destructivo" del Gobierno de Jair Bolsonaro llegue pronto a su fin. Por Carlos Meneses. (foto) (video) EEUU CINE - Miami (EEUU) - El violento retrato de un grupo de jóvenes ricos y perversos que hace el filme "Jezabel" refleja una "crisis moral" patrocinada por un "estado corrupto" que es la "madre" de todos los problemas en Venezuela, según su director, Hernán Jabes Águila. Por Lorenzo Castro E. (foto)