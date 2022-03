Jueves, 10 de marzo de 2022 (09.00 GMT)

============== UCRANIA GUERRA =============== ZELENSKI Zelenski: bombardeo a hospital de Mariupol es "la prueba final del genocidio" Liépolis (Ucrania) El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, cree que el bombardeo ruso de la maternidad de un hospital de la ciudad de Mariupol (sureste) es "la prueba final del genocidio" que se está cometiendo contra los ucranianos. En un mensaje de video publicado esta noche que recoge la agencia Interfax-Ukraine, el presidente ucraniano también pidió a los socios de la Unión Europea que refuercen las sanciones contra Rusia para poner fin a la guerra. BOMBARDEOS Gobernador de Sumy denuncia bombardeos en barrios de la ciudad Redacción Internacional Aviones rusos bombardearon esta madrugada barrios residenciales de la ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania, según ha denunciado el gobernador de la ciudad Dimitro Zhyvytsky. Según el gobernador, el bombardeo se produjo sobre las 01.30 hora local (03.30 GMT) y afectó a una zona residencial y un gasoducto. Unos minutos después fueron bombardeadas otras zonas de las afueras de la capital y de la localidad de Bytytsia. UE Borrell: Putin tendrá que responder por bombardear sistemáticamente ciudades París El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, acusó este jueves a Rusia de haberse embarcado en una estrategia de bombardeo sistemático de las ciudades ucranianas, es decir a los civiles, ante el fracaso de la guerra relámpago, y afirmó que el presidente ruso, Vladímir Putin, tendrá que responder por esos hechos."Los rusos están bombardeando sistemáticamente las ciudades ucranianas", algo que su Ejército "sabe hacer bien" como lo prueba su actuación pasada en Alepo, en Siria, o en Grozni, en Chechenia, denunció Borrell en una entrevista en la emisora France Info. DIPLOMACIA Lavrov y Kuleba se reúnen en Turquía para hablar del conflicto de Ucrania Ankara Los ministros de Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, y de Rusia, Serguéi Lávrov, iniciaron este jueves en Turquía la reunión a más alto nivel desde que empezara la invasión rusa hace dos semanas, para negociar una salida al conflicto, aunque las posiciones siguen apartadas. Los dos ministros llegaron anoche al balneario de Belek en la provincia de Antalya y el anfitrión de la reunión, el responsable de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, mantuvo a primera hora de hoy una reunión con la delegación ucraniana y a continuación con la rusa, como confirmó en su cuenta en Twitter. UCRANIA GUERRA Ejército ucraniano trata de frenar el avance ruso por el sureste Leópolis (Ucrania) El Ejército ucraniano informó hoy de que se esfuerza por frenar el avance de la ofensiva militar rusa por el sureste del país, donde las fuerzas militares de Moscú siguen intentando controlar una franja de territorio hasta el estratégico puerto de Odesa, a fin de crear un corredor terrestre que incluya la anexionada península de Crimea. Según el más reciente parte de guerra del Ministerio de Defensa de Ucrania, emitido al comenzar este jueves el decimoquinto día de la invasión militar, las fuerzas ucranianas "continúan frenando" la ofensiva de las Fuerzas Armadas rusas en la ciudad de Donetsk, en la zona de Slobozhansky y en el distrito de Tavriya, todas en el sureste del país. EEUU EE.UU. calcula que hasta 6.000 soldados rusos han muerto en Ucrania Washington Estados Unidos calcula que hasta 6.000 soldados rusos, y un máximo de 4.000 ucranianos, pueden haber muerto en las dos primeras semanas de invasión de Ucrania, aseguró este miércoles una fuente oficial a la cadena televisiva CBS News. La cifra de bajas en las filas de Rusia es muy superior a la que proporcionó apenas este martes el director de Inteligencia del Pentágono, general Scott Berrier, quien habló de entre 2.000 y 4.000 militares rusos fallecidos en combate, durante una audiencia ante el Congreso estadounidense. CONSEJO EUROPA Rusia abandona el Consejo de Europa Redacción Internacional Rusia no volverá a participar en el Consejo de Europa ya que --argumenta-- los países de la Unión Europea y la OTAN, hostiles a Moscú, "continúan su camino hacia la destrucción" de esta institución "y del espacio humanitario y legal común europeo", anunció el ministerio de Exteriores ruso en comunicado. En la nota, de la que informa la agencia oficial rusa Tass, Rusia asegura que en el Consejo de Europa, los países de la UE y la OTAN abusan de su mayoría para imponer sus puntos de vista. PETRÓLEO El grupo petrolero italiano Eni suspende la compra de crudo a Rusia Roma El grupo petrolero italiano Eni anunció hoy que suspende los contratos para la compra de crudo procedente de Rusia, una semana después de revelar que iba a vender su participación en el gasoducto que conecta Rusia con Turquía, debido a la invasión de Ucrania por el Ejército ruso. "Eni ha suspendido la estipulación de nuevos contratos de suministro de crudo o productos petrolíferos procedentes de Rusia", indicó un portavoz del grupo de hidrocarburos citado por los medios italianos. ------------------------ COREA DEL SUR ELECCIONES El presidente electo surcoreano, dispuesto a dialogar con Pionyang Seúl El presidente electo de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, afirmó hoy que mantendrá la puerta "siempre abierta" para el diálogo con Corea del Norte, aunque también advirtió con una "severa" respuesta ante el país vecino si fuera necesario. El conservador Yoon, vencedor de los comicios presidenciales celebrados en la víspera por un ajustadísimo margen de votos, anunció este jueves algunas de las líneas generales del nuevo Gobierno que encabezará, durante una comparecencia ante los medios en Seúl. VENEZUELA Acercamiento EEUU-Venezuela, un resultado de la guerra entre Ucrania y Rusia Caracas La invasión rusa a Ucrania y la crisis energética que está generando han producido un inesperado acercamiento entre los Gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, que ha venido acompañado de la liberación de dos estadounidenses presos en el país caribeño y el anuncio del presidente Nicolás Maduro de una reactivación del diálogo con la oposición. El Gobierno venezolano, que había manifestado abiertamente su respaldo a Vladímir Putin en la operación militar iniciada el pasado 24 de febrero, dio un giro a los hechos al admitir el lunes que sostuvo una reunión el pasado fin de semana con una delegación estadounidense de alto nivel, a la que transmitió su voluntad de "avanzar en una agenda que permita el bienestar y la paz". CHINA TAIWAN Ejército chino promete "tolerancia cero" con "actos separatistas" en Taiwán Pekín El Ejército Popular de Liberación (EPL) de China "nunca tolerará actos separatistas" de Taiwán ni la "injerencia de fuerzas extranjeras", declaró su portavoz Wu Qian, citado hoy por la agencia oficial Xinhua. Wu aseguró que las maniobras militares en la zona "no están en absoluto dirigidas a los compatriotas de Taiwán" sino a las "actividades separatistas" y la "injerencia extranjera". COREA DEL SUR ELECCIONES EEUU ECUADOR EE.UU. prohibe la entrada al expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram Washington El Departamento de Estado de EE.UU. anunció este miércoles la prohibición de entrada al país del expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram, así como a sus esposa e hijos, por "múltiples" actos de corrupción durante su mandato. En un comunicado enviado por el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, se acusa a Bucaram (agosto 1996-febrero de 1997) de "malversación de fondos públicos, aceptar sobornos e interferir con procesos públicos". "El expresidente Bucaram aún no ha rendido cuentas por su traición de la confianza pública", señaló el funcionario estadounidense. INDIA ELECCIONES El partido de Modi lidera el recuento en la región más grande de la India Nueva Delhi El partido nacionalista hindú BJP, del primer ministro indio, Narendra Modi, encabeza el recuento con una clara mayoría en las elecciones en la mayor región del país, Uttar Pradesh, aunque sufriría una ligera pérdida de escaños en unos comicios clave de cara a las generales de 2024. Además durante esta jornada se dan también a conocer los resultados en otros cuatro comicios regionales celebrados durante las últimas semanas: Punjab y Uttarakhand (norte), el nororiental Manipur y Goa (suroeste). MÉXICO PATRIMONIO México exige respeto ante subastas de patrimonio cultural en países de Europa Ciudad de México La Secretaría de Cultura (SC) de México señaló que apela a la ética y al respeto ante subastas de patrimonio cultural en países de Europa y llamó a las galerías y casas de subastas a detener la oferta y venta de piezas que pertenecen al país. En un comunicado, la dependencia indicó que ha identificado piezas y objetos del patrimonio cultural de México en las subastas que se llevarán a cabo en España, Austria, Bélgica y Francia, los próximos días 10, 11, 15 y 18 de marzo, respectivamente. AUSTRALIA INUNDACIONES Australia declara la emergencia nacional por inundaciones en el este de país Sídney (Australia) El primer ministro australiano, Scott Morrison, declaró este miércoles la emergencia nacional por las inundaciones que azotan la costa este del país, que se ha cobrado 21 vidas y ha dejado millonarios daños materiales. Es la primera vez que el país declara la emergencia nacional a raíz de una catástrofe natural, dijo Morrison en una rueda de prensa. EFE alf