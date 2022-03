Jueves, 10 de marzo de 2022 (04.00 GMT)

============== UCRANIA GUERRA ============== UCRANIA Zelenski denuncia un ataque aéreo contra hospital infantil en Mariúpol Leópolis (Ucrania) El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, denunció hoy un ataque aéreo ruso contra un hospital infantil de Mariúpol y pidió de nuevo el cierre del espacio aéreo ucraniano. "Ataque directo de las tropas rusas al hospital de maternidad. Hay personas, niños bajo los escombros. ¡Atrocidad! ¿Cuánto tiempo más será el mundo cómplice ignorando este terror? Cierren el espacio aéreo ya", escribió Zelenski en Twitter. "Paren los asesinatos. Tienen el poder pero parece que han perdido la humanidad", agrega el presidente ucraniano. AYUDAS El FMI aprueba 1.400 millones de dólares en ayuda de emergencia a Ucrania Washington La junta ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este miércoles el desembolso de 1.400 millones de dólares en ayuda de emergencia a Ucrania, para "mitigar el impacto económico" que está teniendo la guerra en el país. La cantidad aprobada por el Fondo encaja con la solicitada por el Gobierno ucraniano y servirá para "hacer frente a necesidades de financiación urgentes", indicó el FMI en un comunicado. EE.UU. Cámara Baja de EEUU aprueba paquete de gasto con 13.600 millones para Ucrania Washington La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó este miércoles un gran paquete de gasto de 1,5 billones de dólares que incluye 13.600 millones de ayuda para Ucrania, fondos contra la violencia de género y una partida para evitar una parálisis del Gobierno en solo dos días. En total, el paquete presupuestario incluye 782.000 millones de dólares para gastos de defensa, lo que supone un incremento del 5,6 % con respecto al año anterior; y otros 730.000 para financiación de necesidades nacionales de EE.UU. EE.UU. EEUU da carpetazo a envío de aviones polacos a Ucrania por riesgo de escalada Washington Estados Unidos zanjó este miércoles la polémica por la propuesta de Polonia de transferirle aviones de combate para mandarlos a Ucrania al considerar que podría provocar una reacción de Rusia que llevaría a una escalada militar con la OTAN. Así lo transmitió el secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, a su homólogo polaco, Mariusz Blaszczak, durante la llamada telefónica que sostuvieron durante esta jornada. Austin dio las gracias a Polonia por su disposición a seguir buscando formas de ayuda a Ucrania, "pero no apoyamos en este momento la transferencia de más aviones de combate a la Fuerza Aérea ucraniana, y por tanto no tenemos ningún deseo de verlos bajo nuestra custodia", remarcó el portavoz del Pentágono, John Kirby. EE.UU. EE.UU. advierte que Rusia podría usar armas químicas o biológicas en Ucrania Washington Estados Unidos advirtió este miércoles de que Rusia podría estar planeando el uso de armas químicas o biológicas en Ucrania, con el pretexto de responder a una presunta amenaza en el país que, aseguró, es "falsa". La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, lanzó esa advertencia como respuesta a las acusaciones rusas de que Estados Unidos está financiando un supuesto programa biológico-militar desarrollado en Ucrania. NEGOCIACIONES Los ministros de Exteriores de Ucrania y Rusia se reunirán mañana en Turquía Redacción Internacional Los ministros de Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, y de Ucrania, Dimitro Kuleba, mantendrán este jueves una reunión en Turquía, según confirmó hoy la portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zajárova, informa la agencia rusa Sputnik. La reunión podría celebrarse en el contexto de un foro económico que tendrá lugar en la ciudad turca de Antalya y al que los dos titulares de Exteriores tienen previsto asistir. "Efectivamente, está previsto que la delegación rusa presidida por el ministro de Exteriores Serguéi Lavrov salga hoy (miércoles) a Turquía", dijo Zajárova a Radio Sputnik. ÉXODO REFUGIADOS El flujo de refugiados ucranianos alzanza ya los 2,15 millones Ginebra Los refugiados ucranianos que han huido de su país tras casi dos semanas de ataques rusos se elevan hoy a 2,15 millones, según las estadísticas que actualiza a diario la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Más de la mitad de estos refugiados se encuentran en la vecina Polonia, a cuyas fronteras han llegado casi 1,3 millones de ucranianos, mientras que 203.000 huyeron a Hungría, 153.000 a Eslovaquia, cerca de 100.000 a Rusia, 85.000 a Rumanía y 82.000 a Moldavia, según la agencia de la ONU. "Llegan en estado de shock y muy impactados por la violencia", señaló en un comunicado el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi. OTAN Stoltenberg admite que la OTAN debe abordar su replanteamiento a largo plazo Toronto (Canadá) El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reconoció este miércoles que la invasión rusa de Ucrania y la guerra en ese país obliga a abordar un replanteamiento a largo plazo de la Alianza, aunque no quiso adelantar cuáles deben ser los cambios, que los miembros discutirán en los próximos meses. Stoltenberg intervino en la Conferencia de Ottawa sobre Seguridad y Defensa, donde también reconoció que la decisión de la OTAN de no establecer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania fue "dolorosa", pero busca evitar una "guerra total" con Rusia. El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) recalcó que "Rusia sabe muy bien" que la Alianza Atlántica está preparada para "proteger y defender" a sus miembros. UE SANCIONES La UE aprueba sancionar a más oligarcas rusos y a tres bancos bielorrusos Bruselas Los países de la Unión Europea (UE) aprobaron este miércoles la imposición de nuevas sanciones en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, entre las que se incluyen añadir a más oligarcas y políticos rusos a la lista negra y desconectar a tres bancos bielorrusos del sistema internacional de comunicación SWIFT. A las nuevas medidas restrictivas, adoptadas hoy por los representantes permanentes de los Veintisiete, se suman también sanciones dirigidas al sector marítimo, "aclaran la cuestión de las criptomonedas y completan la lista de tecnologías y bienes que no se pueden exportar", informó la presidencia francesa en su cuenta oficial en Twitter. RUSIA Moscú amenaza a los países que envíen armas o mercenarios a Ucrania Redacción Internacional Los países que decidan enviar armas o mercenarios a Ucrania "responderán" por ello y asumirán "las consecuencias", advirtió hoy el Ministerio de Exteriores ruso a través de su portavoz, María Zajárova. En una entrevista con la agencia rusa Sputnik, la portavoz dijo que se ha informado a las embajadas de los diferentes países en Moscú de esta advertencia que, según precisó, "surtió efecto". Zajárova señaló que los embajadores de Rusia ya comunicaron esa postura a sus respectivos países anfitriones, aunque no explicó qué tipo de medidas tomaría Moscú. ESPAÑA España no descarta enviar más armas a Ucrania ante la "locura" de Putin Madrid España no descarta enviar más armas a Ucrania ante la "locura" del presidente ruso, Vladimir Putin, y la imprevisible duración del conflicto bélico, ni tampoco incrementar la presencia de efectivos españoles en el flanco este de la OTAN, pero todo dependerá de cómo evolucione la situación. EVACUACIÓN Ucrania abre seis corredores humanitarios tras acordar un alto el fuego Leópolis (Ucrania) Ucrania ha abierto este miércoles seis corredores humanitarios para la evacuación de civiles tras conseguir un alto el fuego en esas zonas con el Gobierno ruso, según informó hoy en su cuenta de Telegram Iryna Vereshchuk, viceprimera ministra y ministra para la Reintegración de los Territorios Ocupados Temporalmente de Ucrania. Los corredores estarán operativos entre las 09.00 horas (07.00 GMT) y las 21.00 horas (19.00 GMT), explicó la funcionaria ucraniana, informa la agencia local Ukrinform. "A las seis y media de la mañana (hora local), recibimos un mensaje de la Federación Rusa sobre la aprobación de nuestras rutas propuestas anteriormente", dijo la alta funcionaria antes de enumerar y detallar esos corredores. RUSIA Rusia reconoce que envió reclutas a Ucrania y dice que destruyó defensa antiaérea Redacción Internacional El Gobierno ruso reconoció hoy oficialmente que ha enviado a algunos reclutas a la llamada "operación militar especial", como denomina a la invasión de Ucrania, y dijo que está tomando medidas para que todos ellos regresen a Rusia. “Lamentablemente, se han revelado algunos casos en los que había reclutas en las unidades de las Fuerzas Armadas rusas que participan en la operación militar especial en Ucrania. Casi todos esos miembros del servicio han sido traídos a Rusia”, dijo el portavoz del Ministerio de Defensa, Ígor Konashenkov, según informan las agencias rusas. El militar señaló que las fuerzas rusas han destruido casi la totalidad de la defensa antiaérea de Ucrania, desde la invasión el pasado de 24 de febrero con el pretexto de proteger a las regiones separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk. PETRÓLEO Emiratos dice que promoverá en la OPEP un aumento de la producción de crudo El Cairo Emiratos Árabes Unidos, uno de los pocos países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) con capacidad para aumentar el bombeo de crudo, aseguró este miércoles que está a favor de un incremento de la producción y que impulsará esta medida en el seno del cártel."Apoyamos un incremento de la producción y animaremos a la OPEP a considerar unos mayores niveles de producción", aseguró el embajador del país árabe en Estados Unidos, Yousef Al Otaiba, en un breve comunicado. El precio del barril de petróleo Brent para entrega en mayo terminó este miércoles en el mercado de futuros de Londres en 111,14 dólares, un 13,16 % menos que al finalizar la sesión anterior, mientras que la cotización del crudo Brent se desinfló hasta 11,14 dólares (-13,16%) tras haber sobrepasado los 133 dólares por barril durante la sesión anterior. MERCADOS Bruselas pide países eviten medidas que distorsionen mercados alimentarios Bruselas La Comisión Europea (CE) ha pedido a los Estados miembros que eviten las medidas "descoordinadas" que puedan perturbar los mercados agroalimentarios, afectados por los precios de la energía y los insumos y el impacto de la guerra en Ucrania. El primer encuentro del Mecanismo Europeo de Preparación y Respuesta ante Crisis de Seguridad Alimentaria, organizado por la Comisión Europea, reunió este martes a representantes de los Estados miembros y de los grandes grupos de la industria alimentaria. __________________________________________ VENEZUELA Acercamiento EEUU-Venezuela, un resultado de la guerra entre Ucrania y Rusia Caracas La invasión rusa a Ucrania y la crisis energética que está generando han producido un inesperado acercamiento entre los Gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, que ha venido acompañado de la liberación de dos estadounidenses presos en el país caribeño y el anuncio del presidente Nicolás Maduro de una reactivación del diálogo con la oposición. El Gobierno venezolano, que había manifestado abiertamente su respaldo a Vladímir Putin en la operación militar iniciada el pasado 24 de febrero, dio un giro a los hechos al admitir el lunes que sostuvo una reunión el pasado fin de semana con una delegación estadounidense de alto nivel, a la que transmitió su voluntad de "avanzar en una agenda que permita el bienestar y la paz". COREA DEL SUR ELECCIONES Corea del Sur gira a la derecha eligiendo presidente al conservador Yoon Seúl Corea del Sur ha dado un giro a la derecha eligiendo hoy como nuevo presidente al conservador Yoon Suk-yeol, que se ha impuesto por menos de un 1 % de los votos al liberal Lee Jae-myung en las elecciones presidenciales más reñidas que ha vivido el país en democracia. Con el 99,79 % del voto escrutado, Yoon, que representa al Partido del Poder Popular (PPP), obtuvo un 48,57 % de apoyos, apenas siete décimas más que Lee, que logró un 47,81 %, según la Comisión Nacional Electoral (NEC). Muy por detrás, en tercer lugar ha quedado la candidata Sim Sang-jung, del izquierdista Partido de la Justicia (PJ), con solo el 2,37 % de sufragios. La victoria de Yoon, que será presidente durante los próximos cinco años en sustitución del liberal Moon Jae-in, supone un giro a la derecha histórico porque rompe los ciclos de diez años de alternancia entre conservadores y progresistas que se han venido sucediendo desde que el país recuperó la democracia en 1987. COREA DEL SUR ELECCIONES Biden felicita a Yoon y le traslada su deseo de reforzar lazos bilaterales Seúl El presidente estadounidense, Joe Biden, felicitó hoy por vía telefónica al que será su nuevo homólogo en Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, y le trasladó su deseo de reforzar la alianza bilateral, tras imponerse en los comicios presidenciales celebrados en la víspera. La llamada se produjo sobre las 9.40 hora local (00.40 GMT), unas cinco horas después de que se anunciara la victoria del candidato conservador, según anunció su formación, el Partido del Poder Popular (PPP). Ambos líderes destacaron la "fortaleza" de la alianza bilateral, que Biden definió como "el eje de la paz, la seguridad y la prosperidad en el Indopacífico", según informó la Casa Blanca en un comunicado. MÉXICO ESPAÑA Albares rechaza en México acusaciones "infundadas" contra empresas españolas Ciudad de México El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, rechazó este miércoles en México las "declaraciones infundadas" del presidente Andrés Manuel López Obrador contra empresas españolas, a las que acusa de "corrupción". “Nosotros las rechazamos y las rechazamos por infundadas, son palabras que se repiten y se repiten, que no tienen un fundamento o una base, y lo que yo sí espero es que eso no empañe la otra parte (positiva) del discurso del presidente de México”, declaró el ministro en rueda de prensa. CORONAVIRUS OMS OMS: reducción de test complica seguimiento de una pandemia lejos de su fin Ginebra Muchos países están reduciendo o incluso abandonando los tests de COVID-19, lo que está dificultando hacer un seguimiento adecuado de una pandemia que "está lejos de su fin" justo ahora que cumple dos años, advirtió hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS). "El virus sigue expandiéndose a niveles aún demasiado rápidos, y aunque ha habido una tendencia descendente seguimos por encima de los 10 millones de casos semanales", alertó en rueda de prensa la responsable de la unidad técnica anticovid de la OMS, Maria Van Kerkhove. R.UNIDO MONARQUÍA Archivado el caso de abuso sexual de menores contra el príncipe andrés Nueva York El caso de abuso sexual de menores contra el príncipe Andrés de Inglaterra presentado por Virginia Giuffre en una corte de Nueva York fue este martes formalmente desestimado después de que las partes firmaran el pasado mes de febrero un acuerdo privado. Así lo estipula una orden judicial firmada por el juez Lewis Kaplan, del distrito sur de Nueva York, en un breve documento que indica que el sobreseimiento tiene carácter definitivo, y que cada una de las partes debe pagar las costas asociadas al proceso legal. EEUU ECUADOR EE.UU. prohibe la entrada al expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram Washington El Departamento de Estado de EE.UU. anunció este miércoles la prohibición de entrada al país del expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram, así como a sus esposa e hijos, por "múltiples" actos de corrupción durante su mandato. En un comunicado enviado por el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, se acusa a Bucaram (agosto 1996-febrero de 1997) de "malversación de fondos públicos, aceptar sobornos e interferir con procesos públicos". "El expresidente Bucaram aún no ha rendido cuentas por su traición de la confianza pública", señaló el funcionario estadounidense. AUSTRALIA INUNDACIONES Australia declara la emergencia nacional por inundaciones en el este de país Sídney (Australia) El primer ministro australiano, Scott Morrison, declaró este miércoles la emergencia nacional por las inundaciones que azotan la costa este del país, que se ha cobrado 21 vidas y ha dejado millonarios daños materiales. Es la primera vez que el país declara la emergencia nacional a raíz de una catástrofe natural, dijo Morrison en una rueda de prensa.Esta declaración -que deberá contar con el visto bueno protocolar del gobernador general australiano, David Hurley- permitirá que las autoridades australianas usen poderes especiales de emergencia para acceder con mayor rapidez a los recursos disponibles con el objetivo de ayudar a las zonas devastadas por la catástrofe. SHACKLETON BARCO Hallan el Endurance, el mítico barco hundido del explorador polar Shackleton Johannesburgo Una expedición de investigación que partió desde Sudáfrica en febrero pasado confirmó haber hallado en buen estado los restos del Endurance, el barco del legendario explorador polar angloirlandés Ernest Shackleton que se hundió en 1915, según confirmaron hoy fuentes del proyecto. "Cien años después de la muerte de Shackleton, el Endurance fue hallado a una profundidad de 3.008 metros en el mar de Wedell (en el océano Antártico)", indicó este miércoles la expedición, bautizada como Endurance22, en un comunicado. EFE nch/cd.gcf