Juan Reynoso, disgustado por los fallos del Cruz Azul ante el Montreal

México, 10 mar El peruano Juan Reynoso, entrenador del Cruz Azul mexicano, dijo este miércoles que pese a que su equipo venció al Montreal de la MLS, se va disgustado del partido por los fallos de su equipo a la hora de definir. "Nos vamos con ese sinsabor porque por lo que generó el equipo merecíamos hasta un par de goles más o un tercero, pero esto es fútbol y la eliminatoria está abierta, aún depende de nosotros", explicó el técnico tras la victoria del Cruz Azul por 1-0 sobre el Montreal en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. El estratega sudamericano opinó que el cuadro canadiense nunca presentó una seria amenaza para su guardameta, José de Jesús Corona. "Esto es de contundencia, hoy no la tuvimos, ellos recuperaron los últimos 10-15 minutos del juego, generaron algo más, pero tampoco es que 'Chuy' haya tapado algo importante", añadió. Reynoso consideró que la sobrecarga de partidos que han sufrido sus jugadores las últimas semanas también influyó en que el Cruz Azul no anotara más goles al Montreal. "Es un poco de todo, la sobrecarga de partidos, un etcétera que hace que no hayamos mantenido una intensidad los 90 minutos del duelo", expresó. El peruano reveló que en los próximos días se concentrará en administrar la carga de trabajo de sus futbolistas que el sábado recibirán a los Pumas UNAM en la décima jornada del Clausura mexicano y el siguiente miércoles disputarán en Canadá el duelo de vuelta ante Montreal. "Soy consciente de que cada partido es una historia distinta. A ellos les costará hacernos goles allá. Será importante cómo optimicemos las cargas. En este momento del torneo nos toca apostar por la Concacaf", comentó. Juan Reynoso confió en que sus hinchas no generarán violencia en el encuentro ante los Pumas, uno de los principales rivales del Cruz Azul en la Liga, con lo que aseguró no se repetirá una batalla como la que dejó 26 heridos en el Querétaro-Atlas del pasado sábado. "Está tan fresca la situación de Querétaro que será un partido en el que prive el sentido común y amor al prójimo. Ojalá entre todos los involucrados, nosotros, prensa, aficionados, prime la mesura y sea una fiesta total como es el fútbol", sentenció.EFE. rcg/gb/ea