Intensa jornada de reuniones para Piñera y Boric a antes del cambio de mando

Santiago de Chile, 10 mar El presidente saliente de Chile, Sebastián Piñera, y el entrante, Gabriel Boric, mantuvieron este jueves una intensa jornada de reuniones con las decenas de delegaciones internacionales que acudirán el viernes a la ceremonia de cambio de mando. Los jefes de Estado y de Gobierno comenzaron a llegar a Chile la tarde del miércoles, como los presidentes de Ecuador y República Dominicana, Guillermo Lasso y Luis Abinader, respectivamente, aunque la gran mayoría lo hizo durante esta jornada. El rey de España, Felipe VI, fue el primero en aterrizar el jueves, acompañado por la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, quienes no hicieron declaraciones a su llegada al aeropuerto capitalino. Les siguió el gobernante de Paraguay, Mario Abdo, quien destacó que la colaboración entre ambos países ha permitido "avanzar en un proceso de integración estratégica que nos permite tener lazos de complementariedad en la búsqueda de la prosperidad de nuestros pueblos". Minutos después arribó el presidente de Perú, Pedro Castillo, quien le deseó "al compañero y hermano Boric (...) el mejor de los éxitos y que su gestión sea la que el pueblo necesita". A lo largo del día irán llegando los mandatarios de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y Bolivia, Luis Arce, así como los primeros ministros de Haití, Ariel Henry, y Guyana, Mark Phillips. El último en arribar será el presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien previsiblemente lo hará el mismo viernes. UN POKEMON DE REGALO Boric, el primer presidente que no forma parte de los dos bloques de centro que gobernaron Chile desde el retorno a la democracia en 1990, sostuvo durante el día 16 reuniones bilaterales en la Municipalidad de Santiago con los jefes de Estado y de Gobierno y algunos invitados especiales de otros países. Entre estos últimos destacan Beatriz Gutiérrez, esposa del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador; el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, y la representante del Gobierno de Estados Unidos, Isabella Casillas. También conversó con el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Kiyoshi Odawara, quien protagonizó una de las anécdotas del día al regalarle una pokebola y un peluche Squirtle en un simpático gesto diplomático y un guiño a su juventud. El futuro gobernante, que con apenas 36 años será el más joven de la historia de Chile, ha manifestado en alguna ocasión que es fan de la serie de animación japonesa. Hace unos meses, y tras una pregunta de una usuaria de Twitter sobre su Pokémon favorito, el exlíder estudiantil respondió con el siguiente mensaje: "Squirtle siempre". LIMITACIONES DE AFORO La ceremonia de investidura se llevará a cabo a partir del mediodía del viernes en el Congreso Nacional, ubicado en la ciudad porteña de Valparaíso, a 100 kilómetros de Santiago, con un estricto protocolo sanitario y limitación de aforos debido a la pandemia. Se espera que asistan cerca de 500 invitados, frente a los 1.300 de investiduras anteriores, entre los que destacan once jefes de Estado o de Gobierno de todo el mundo. Las delegaciones internacionales se reunieron también con Piñera y posteriormente acudirán a una cena de despedida ofrecida por él mismo en el palacio de La Moneda. Boric, quien este mismo jueves parte a Valparaíso para pasar la noche, se impuso en el balotaje de diciembre por más del 55,8 % de los votos y casi 12 puntos de diferencia al ultraderechista, José Antonio Kast. Defensor del proceso constituyente en el que está inmerso el país y crítico acérrimo del modelo neoliberal instalado durante el régimen militar (1973-1990), el exlíder estudiantil quiere ampliar el papel del Estado hacia un modelo de bienestar parecido al de Europa. Encabezará, además, un Gobierno feminista con 14 mujeres y 10 hombres, donde la persona que tendrá más poder dentro del futuro gabinete será la médico independiente Izkia Siches, la primera mujer que ocupará el cargo de ministra del Interior en Chile. Entre los invitados especiales de Boric se encuentran los escritores nicaragüenses Gioconda Belli y Sergio Rámirez, el candidato presidencial de Colombia Gustavo Petro y los exmandatarios José Mujica (Uruguay) y Luiz Inácio Lula Da Silva (Brasil), aunque muchos de ellos no asistirán por problemas de agenda.