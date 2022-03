España reclama a la UE actuar ya en el mercado energético e interconexiones

José Miguel Blanco Versalles (Francia), 10 mar España considera que la situación generada por el conflicto en Ucrania debe hacer reaccionar ya a la Unión Europea para amortiguar sus consecuencias económicas y tiene que actuar promoviendo la reforma del mercado energético e impulsando las interconexiones para reducir su dependencia de Rusia. Así lo trasladó este jueves el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al resto de líderes europeos en la primera jornada de la cumbre informal que protagonizan en Versalles a instancias del presidente francés, Emmanuel Macron, como presidente de turno de la UE en el primer semestre del año. Una cumbre convocada en principio para debatir el modelo de crecimiento económico de la UE, pero que la invasión de Ucrania ha provocado que este asunto cope los debates entre los jefes de Estado y de Gobierno para mostrar su unidad en la solidaridad con el país atacado y para acordar medidas con las que intentar paliar sus efectos económicos. En ese debate económico cobra relevancia la cuestión energética, y ante ella, el Gobierno español constata que cada vez más países y las propias instituciones comunitarias se están sumando a las peticiones que lleva haciendo casi un año para intentar rebajar el precio de la electricidad. Unas peticiones que pasan esencialmente por la reforma del mercado energético. EL PRECIO DE LA ENERGÍA Al respecto, Sánchez recordó que España cuenta con un "mix" energético en el que el 45 por ciento de su producción eléctrica proviene de energías renovables, que precisó que son "altamente competitivas, baratas, limpias y garantizan la autonomía energética". "Por tanto, lo que no puede ser de recibo es que un 20 por ciento de la producción de esa electricidad, que es el gas, esté contaminando a todo el precio de la electricidad cuando nosotros deberíamos tener un precio de la electricidad más barato", añadió. Y no está barato, puntualizó, porque la forma en que se fijan los precios del mercado de la energía en la UE no está adecuado al estrés al que ahora mismo se está viendo sometido el precio de la electricidad y el gas, y porque no se reconoce la prevalencia de las energías renovables en el "mix" energético de España. Por ello, consideró que se trata de un sistema que hay que actualizar para "arreglar de una vez por todas una disfunción que está mermando el bienestar de los ciudadanos y está socavando la competitividad de la industria y la economía española y europea". Además, el Gobierno español recalca que las decisiones han de adoptarse con urgencia y confía en que, después de la cumbre de Versalles, se den pasos decisivos en el Consejo Europeo que se celebrará en Bruselas los próximos 24 y 25 de marzo. Sánchez llegó a hablar de "un partido de ida y vuelta" al referirse a la cita de la ciudad francesa y a la que habrá en la capital belga para que los líderes de la UE acuerden medidas. A su optimismo contribuyen avances como el hecho de que la última comunicación de la Comisión Europea sobre el tema energético aborde cuestiones que España recuerda que parecían impensables hace solo unos meses. Entre ellas, que se hable de límite de precios, de intervención en mercados minoristas, de reservas estratégicas y de compras conjuntas. ISLA ENERGÉTICA Otro aspecto que España considera esencial es el impulso de las interconexiones, que no han contado hasta ahora con la colaboración de Francia, aunque reconoce que esta no es una solución que resuelva los problemas de forma inmediata. Pero sí a medio y largo plazo. Sánchez dijo que "no es de recibo que la Península Ibérica sea una isla energética", máxime cuando aseguró que podría estar contribuyendo a que Europa tuviera una menor dependencia de Rusia por la capacidad de regasificación de España y la capacidad de producción de energías renovables junto a Portugal. "Esas interconexiones se tienen que hacer. Es el momento de que las pongamos en marcha", reiteró el presidente del Gobierno, quien defendió hacer compatibles las interconexiones del gasoducto con las de energías renovables como el hidrógeno verde. Tras asegurar que España y Portugal están firmemente comprometidos con ellas, dejó claro que las infraestructuras para su viabilidad deberían ser financiadas por la UE. ADHESIÓN DE UCRANIA A LA UE Pero en el debate en torno a la adhesión a la UE que ha solicitado Ucrania, España rechaza que haya un mecanismo exprés y defiende que se siga el procedimiento habitual. Sánchez precisó que es importante hablar de la perspectiva europea de Ucrania y que España siempre ha sido un país abierto a la ampliación a nuevos países. "Pero es importante que garanticemos la unidad de todos los europeos en este debate", añadió.EFE BB/ads (foto)(vídeo)