Emiratos da marcha atrás y se compromete con acuerdo de producción de OPEP

(Actualiza con más declaraciones del ministro emiratí) El Cairo, 10 mar El ministro de Energía e Industria de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Suhail bin Mohammed al Mazrouei, manifestó este jueves que su país "está comprometido con el acuerdo de la OPEP+" para aumentar la producción gradualmente, apenas horas después de que el embajador emiratí en Washington se posicionara a favor de un mayor incremento. "EAU está comprometido con el acuerdo de la OPEP+ y con su mecanismo de ajuste de producción mensual existente", dijo Al Mazrouei en su cuenta de Twitter, en la que añadió que su país "cree en el valor" que la alianza "aporta al mercado del petróleo". El ministro también dijo a la agencia de noticias oficial emiratí WAM que "no existe un acuerdo para aumentar la producción de manera unilateral fuera del acuerdo OPEP+, a la luz del continuo apoyo de EAU a los esfuerzos de la alianza petrolera y su compromiso con este acuerdo". WAM recordó que Emiratos ha realizado "grandes esfuerzos" para "mantener el consenso entre los miembros" de la OPEP y que "brindó apoyo para mantener el equilibrio y la estabilidad" en los mercados petroleros durante la crisis energética derivada de la pandemia del coronavirus. Estas declaraciones se producen después de que el embajador del país árabe en Estados Unidos, Yousef Al Otaiba, asegurara el miércoles que EAU apoya "un incremento de la producción" y que anima a la OPEP a "considerar unos mayores niveles de producción", según un comunicado. No es la primera vez que EAU plantea políticas discordantes con aquellas defendidas por el resto de países del Consejo de Cooperación del Golfo, particularmente Arabia Saudí, líder del grupo regional, para luego retractarse poco tiempo después. Precisamente, el precio del barril de Brent para entrega en mayo subía este jueves más de un 2,7 % en el mercado de futuros de Londres, tras desplomarse la víspera tras el anuncio del embajador emiratí. Emiratos, junto con otros países del golfo Pérsico y principales miembros de la OPEP como Arabia Saudí o Kuwait, es uno de los pocos países de la alianza con capacidad de aumentar el bombeo de crudo. Los países consumidores y en particular Estados Unidos lleva tiempo presionando a los países de la OPEP para que aceleren el ritmo de producción, pero estos, en asociación con otros 10 países productores encabezados por Rusia en la OPEP+, llevan meses aumentándola a un razón de 400.000 barriles más al mes. El último acuerdo de la alianza a principios de mes confirmó que se mantienen las cuotas de bombeo. El crudo se encuentra a niveles históricos debido a la invasión rusa de Ucrania y alcanzó picos de casi 128 dólares el barril de Brent -que previamente rozó los 140 dólares- y de 123,7 el de Texas en la jornada del martes, cuando EE.UU. y el Reino Unido vetaron las importaciones de petróleo ruso.