El petróleo de Texas abre con un rebote del 4,6 %, hasta 113,72 dólares

Nueva York, 10 mar El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este jueves con una subida del 4,6 %, hasta 113,72 dólares el barril, rebotando tras la fuerte caída que había experimentado el día anterior, cuando se dejó más de un 12 %. A las 9.05 hora local (14.05 GMT) en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del WTI para entrega en abril subían 5,02 dólares con respecto al cierre del miércoles. La cotización del crudo de referencia en EE.UU. continuaba así marcada por la volatilidad que ha dominado los últimos días en medio de la invasión rusa de Ucrania y las sanciones impuestas por muchos países a Moscú. Tras esos castigos, sobre todo el veto a las importaciones de crudo ruso anunciado por Estados Unidos, los inversores continuaban hoy pendientes de cómo se puede compensar ese hueco. Emiratos Árabes Unidos ha anunciado ya una ampliación de su producción, pero los analistas creen que los precios seguirán reputando a menos que la OPEP y sus socios hagan lo mismo, con las miradas puestas sobre todo en Arabia Saudí y Kuwait, que tienen abundante capacidad disponible. "El incremento unilateral de Emiratos sin participación saudí no sería en absoluto suficiente para cubrir las carencias, reales o percibidas, en el mercado", señaló en una nota la experta Louise Dickson, de la firma Rystad Energy. El barril de referencia estadounidense atraviesa una semana de gran volatilidad en la que ha pasado del pico de 130 dólares registrado el domingo, un máximo no visto desde el verano de 2008, hasta los alrededor de 103 dólares que alcanzó en su punto más bajo durante la jornada del miércoles. Los inversores también estaban pendientes de los contactos entre Rusia y Ucrania, que por ahora no han dado resultados. Los ministros de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, y ruso, Serguei Lavrov, se reunieron hoy en Turquía pero no consiguieron avanzar en cuestiones como la apertura de un corredor humanitario para evacuar la ciudad de Mariúpol, sitiada por las tropas rusas, ni para lograr un alto el fuego. EFE mvs