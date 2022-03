El pasador Carson Wentz llega a los Commanders procedente de los Colts

Redacción deportes, 9 mar El mariscal de campo Carson Wentz pasó este miércoles de los Indianapolis Colts a los Washington Commanders de la NFL para la temporada 2022. En el canje por el pasador los Colts obtuvieron de Washington una selección de tercera ronda de 2022 y la tercera del próximo año, además un intercambio de selecciones de segunda ronda del draft de este 2022. Ahora Indianapolis tiene la selección general número 42 y los Commanders la 47. Wentz, de 29 años, quien estuvo con los Philadelphia Eagles entre 2016 y 2020 llegó la temporada anterior a los Colts, equipo que confió en él para que los llevara a la postemporada, algo que no logró. El entrenador de Indianapolis, Frank Reich, pensó que podría recuperar el nivel mostrado por Carson Wentz cuando fue candidato a Mejor Jugador de la Temporada (MVP) en el 2017. Al final de 2021 el ex de Philadelphia consiguió 3.563 yardas, 27 anotaciones y siete intercepciones que no fueron suficientes para que los Colts clasificaran. Indianapolis es el único equipo en la historia de la NFL que tienen un pasador diferente que inicia 15 juegos en cuatro temporadas consecutivas. Lo hizo Andrew Luck en 2018, Jacoby Brissett en 2019, Philip Rivers en 2020, y Wentz en 2021. Con el puesto de mariscal de campo disponible para la campaña 2022, Indianapolis tiene los ojos puestos en la operación de hombro a la que será sometido esta semana el pasador Jimmy Garoppolo, quien aún no asegura su continuidad con los San Francisco 49ers. También este miércoles los 49ers anunciaron la extensión del contrato por un año del centro Jake Brendel. En otros movimientos destacados, los Carolina Panthers evitaron que su pateador se convirtiera en agente libre a partir de la próxima semana y lo amarraron con una extensión de dos años. González es una garantía que anotó 17 goles de campo consecutivos al final de la temporada 2021; en total convirtió 20 de 22; en puntos extra consiguió 22 de 23 intentos. En Arizona, los Cardinals dejaron ir al apoyador Jordan Hicks, pero retuvieron, en esa misma posición a Devon Kennard. Con los New York Jets el liniero ofensivo Conor McDermott alargó su acuerdo por un año. En Seattle, el equipo del entrenador Pete Carroll cortó al veterano apoyador de 31 años Bobby Wagner. El martes los Seahawks intercambiaron a su pasador Russell Wilson con los Denver Broncos por dos jugadores de primera ronda, dos de segunda, uno de quinta, así como por el pasador Drew Lock, el liniero Shelby Harris y el ala cerrada Noah Fant.