El jefe de la SELA propone una comunidad logística portuaria para conectar América Latina

Caracas, 10 mar La creación y consolidación de una comunidad portuaria que vincule al sector público con el privado y conecte a toda América Latina es el objetivo que abordará el Sistema Económico Latinoamericano (SELA) en un encuentro regional sobre la materia, anunció en una entrevista con Efe el embajador Clarems Endara, secretario permanente del organismo. Endara aseguró que el VI Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Comunidades Logísticas Portuarias, que tendrá lugar del 16 al 18 de marzo en Panamá, permitirá compartir experiencias efectivas para facilitar el comercio y generar una mayor interconexión regional. "Queremos abrir un gran foro donde estas prácticas, que han permitido durante muchos años de especialización a determinados puertos efectivizar sus costos y sus tiempos y lograr una transparencia amplia en el manejo de la documentación propiamente del mismo, puedan ser difundidas de una manera amplia", apuntó. El embajador recalcó que la importancia de que los países miembros del SELA logren la "institucionalización" de esta comunidad portuaria, que esperan concretar en tres o cuatro meses tras el encuentro, es mejorar los tiempos y costos en el transporte de carga, así como simplificar y mejorar la logística de los procesos en estos sistemas locales. "La importancia de este encuentro es poder darle el arranque a la institucionalización de esa comunidad. Ese es uno de los mandatos, el segundo tiene que ver específicamente con abrir el mismo al resto de comunidades logísticas posibles que tengamos en la región", especificó. Con esto último, Endara se refiere a las experiencias en materia portuaria en el Caribe y Centroamérica, que espera se puedan adherir a esta "comunidad logística". MEJORES PRÁCTICAS, MEJORES OPORTUNIDADES Endara aseguró que esta conexión regional en materia portuaria, que se ha estudiado y planeado desde 2014, no solo impactaría en el desarrollo de "ciudades portuarias", sino también en el impulso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas con los que deben cumplir los 25 Estados miembros del SELA. "Los impactos que se desean generar, precisamente, van a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en relación a la lucha contra la pobreza, a mejoramiento de capacidad institucional para los países, lo que contribuirá específicamente a dejarle un marco regional de mejores prácticas para poder tener una efectividad clara en el manejo de carga", afirmó. El embajador sostiene que, aunque los objetivos van enfocados al desarrollo económico, el impacto final será en lo social, pues los puertos podrían convertirse en un modelo que permita buscar vías de desarrollo en las poblaciones que los rodean. "Lo que queremos generar es una comunidad público-privada que tenga un campo de acción en el cual puedan compartir sus mejores prácticas, guiados a mejorar la eficiencia de los tiempos, de los costos, precisamente en el ámbito del manejo del comercio en la región", detalló el funcionario. POR LA INSTITUCIONALIZACIÓN La apuesta del SELA es que con este mecanismo se logren vencer las dificultades burocráticas y de desorganización que se acentuaron con la llegada a la región de la covid-19. Al respecto, Endara enfatizó que no es posible salir de la crisis "sin el aprendizaje de que hay que dejar cosas institucionalizadas para que trabajen de manera autónoma y no estén dependiendo de un organismo que variará en el impulso que le pueda dar a los intereses que tengan los miembros". En este sentido, aseguró que la comunidad logística portuaria que pretenden desarrollar deberá atravesar varias etapas hasta su consolidación, partiendo de su constitución y la creación de sus estatutos de regulación propios, pero que también enfrenta las dificultades de los países que no tienen la normativa interna que les permita participar, como Estado, en ese tipo de asociaciones. "Queremos poner la piedra fundamental, vale decir empezar a trabajar la parte de constitución legal de la propia comunidad. Tenemos un diálogo abierto con los miembros de la red para que ellos puedan aprobar la hoja de ruta clara, establecer ya una organización de asociatividad público-privada", remarcó Endara. El secretario permanente destacó que el papel del SELA será el de brindar asesoría técnica en esa comunidad logística a fin de lograr su autonomía, para lo que cuentan con el respaldo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). "El propósito de trabajarlo con la CAF es precisamente poder apoyar a través de cooperación técnica en la institucionalización de esta comunidad logística, creemos nosotros que a través de un asesoramiento previo podríamos lograr de que la constitución de esta comunidad ya sea totalmente autónoma", puntualizó.