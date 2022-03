El Atlético ultima su puesta a punto para el Cádiz con siete bajas

Majadahonda (Madrid), 10 mar La plantilla del Atlético de Madrid ultimó este jueves su puesta a punto para el partido contra el Cádiz con las bajas de Thomas Lemar, Ángel Correa, Sime Vrsaljko, Matheus Cunha, Daniel Wass, Geoffrey Kondogbia y Mario Hermoso, con 15 futbolistas disponibles del primer equipo en la sesión y con el once aparentemente definido con las novedades de Koke Resurrección, Stefan Savic, Antoine Griezmann y Yannick Carrasco. El técnico argentino aún no recuperó a ninguno de los siete lesionados en la sesión de este jueves. Salvo Correa, con una severa contusión en un pie sufrida contra el Real Betis y cuya presencia ante el Cádiz está en seria duda, el resto están descartados bien por sus lesiones musculares (Vrsaljko, Hermoso, Kondogbia y Lemar) o bien por sendos esguinces del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, en el caso de Wass y Matheus Cunha. Entre todas ausencias, Simeone ya tiene decidido su once, tal y como probó el miércoles, con Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Stefan Savic, José María Giménez, Reinildo Mandava y Yannick Carrasco, en la línea de cinco atrás; Koke Resurrección, Héctor Herrera y Rodrigo de Paul, en el centro del campo; y Joao Félix y Antoine Griezmann, en el ataque. EFE id/ea