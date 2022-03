Efemérides del 11 de marzo

El 11 de marzo de 2011 un terremoto de magnitud 9 en la escala de Richter y un posterior tsunami arrasaron parte de la costa noreste de Japón, causando más de 15.000 muertes, miles de desaparecidos y un accidente nuclear en la central nuclear de Fukushima OTRAS EFEMÉRIDES 1482.- Tomás Torquemada nombrado primer Inquisidor General de Castilla y Aragón. 1542.- Alvar Núñez Cabeza de Vaca, primer gobernador de nombramiento real de Asunción, hace su entrada en esta ciudad paraguaya. 1560.- Colocación de la primera piedra de la catedral de Cuzco (Perú). 1704.- Sale a la venta The Daily Courant, el primer diario en circulación en el Reino Unido. 1851.- Verdi estrena la ópera "Rigoletto" en La Fenice de Venecia. 1915.- Revolución de México: El general Obregón huye tras la entrada de las tropas de Zapata en la capital mexicana. 1917.- Primera Guerra Mundial: Los ingleses se apoderan de Bagdad (Irak). 1949.- Se promulga una nueva Constitución en Argentina. 1964.- Raúl Leoni asume la Presidencia de Venezuela en sustitución de Rómulo Betancourt. 1975.- Fracasa un golpe de estado en Portugal, encabezado por el general portugués Antonio Spínola que salió del país para refugiarse en Brasil. 1985.- Mijail Gorbachov nombrado presidente del Presidium del Soviet Supremo de la URSS, cuatro horas después de la muerte de su antecesor, Konstantin Chernienko. 1990.- Lituania se separa de la Unión Soviética y se proclama estado soberano con el nombre de República de Lituania. 1994.- Ordenadas las primeras 32 sacerdotisas de la Iglesia Anglicana. 1998.- La compañía surcoreana SaeHan Information Systems presenta el primer reproductor de música en MP3 de la historia, el Eiger MPMan F10. 2000.- Ricardo Lagos se convierte en el primer socialista elegido presidente desde la caída de la dictadura en Chile. 2001.- Miles de personas reciben en el Zócalo de Ciudad de México a la caravana zapatista encabezada por el "subcomandante Marcos". 2001.- El gobierno talibán de Afganistán comunica a la ONU que ha completado la destrucción de los budas gigantes de Bamiyán. 2003.- Comienzan en La Haya (Holanda) los trabajos del Tribunal Penal Internacional, el órgano judicial de la ONU para resolver controversias jurídicas planteadas por los países miembros. 2004.- Una célula yihadista comete en Madrid el mayor atentado terrorista de la historia de España al explosionar diez artefactos en cuatro trenes de cercanías, con un balance final de 193 muertos y más de 2.000 heridos. 2006.- Un infarto acaba con la vida del ex-presidente yugoslavo, Slobodan Milosevic, en su celda del Tribunal Internacional de La Haya para la Antigua Yugoslavia, que le juzgaba por crímenes contra la humanidad. 2006.- La socialista, Michelle Bachelet, investida como primera mujer en alcanzar la jefatura de Estado en Chile. 2009.- Francia anuncia su regreso a la estructura militar de la OTAN, 43 años después de que el general De Gaulle decidiese su salida. 2011.- Un terremoto de magnitud 9 en la escala de Richter y un posterior tsunami arrasan parte de la costa noreste de Japón, causando más de 15.000 muertes, miles de desaparecidos y un accidente nuclear en la central nuclear de Fukushima. 2014.- El Parlamento de Crimea declara su independencia de Ucrania. 2016.- Cuba y la UE firman el documento de su nuevo acuerdo de diálogo político y cooperación, para normalizar su relación bilateral, marcada desde 1996 por la restrictiva "posición común". 2018.- Rusia prueba el misil hipersónico "Kinzhai" que según aseguran las autoridades del país es capaz de burlar el escudo antimisiles de EEUU. 2020.- La OMS declara como pandemia la covid-19, que infectó y mató a millones de personas en todo el mundo. 2021.- Mike Winkelmann, conocido como Beeple, vende en subasta una obra totalmente digital (NFT) por 69 millones de dólares el mayor precio alcanzado por un trabajo de este tipo hasta ese momento. NACIMIENTOS 1544.- Torquato Tasso, poeta italiano. 1887.- Raoul Walsh, director de cine estadounidense. 1902.- Luis Gowland Moreno, pintor argentino. 1921.- Astor Piazzola, bandoneonista y compositor musical argentino. 1922.- José Luis López Vázquez, actor español. 1927.- José María Subirachs, escultor español. 1931.- Rupert Murdoch, empresario y editor estadounidense nacido en Australia. 1940.- Alberto Cortez, cantante argentino. 1955.- Nina Hagen, cantante alemana. 1978.- Didier Drogba, futbolista de Costa de Marfil. DEFUNCIONES 1931.- F. W. Murnau, director de cine alemán. 1950.- Heinrich Mann, escritor alemán. 1955.- Alexander Fleming, médico británico, descubridor de la penicilina. 1986.- Sonny Terry, músico estadounidense de blues. 1992.- Richard Brooks, escritor y cineasta estadounidense. 2000.- Kazimierz Brandys, escritor polaco autor de "Entre dos guerras". 2002.- James Tobin, economista estadounidense, Nóbel de Economía en 1981. 2006.- Slobodan Milosevic, ex presidente de Yugoslavia. 2007.- Betty Hutton, actriz estadounidense. 2016.- Keith Emerson, músico británico, miembro fundador de la banda de rock progresivo "Emerson, Lake and Palmer". 2019.- Martín Chirino, escultor español. EFE doc/pi