EE.UU. reitera que no intervendrá en Ucrania pese a sospechas de armas químicas

Washington, 10 mar Estados Unidos reiteró este jueves que no intervendrá en la guerra de Ucrania, pese a sospechar que Rusia está planeando el uso de armas químicas, afirmó este jueves la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. "La intención del presidente (Joe Biden) de no enviar militares estadounidenses a luchar en Ucrania contra Rusia no ha cambiado", dijo la secretaria de Prensa al ser cuestionada en su comparecencia diaria. Psaki advirtió el miércoles que Rusia podría estar planeando el uso de armas químicas o biológicas en Ucrania en respuesta a las "falsas" acusaciones rusas de que Estados Unidos está financiando un supuesto programa biológico-militar desarrollado en Ucrania. La secretaria de Prensa del Gobierno estadounidense insistió este jueves en que Rusia "tiene un gran programa de armas biológicas y químicas" y un "historial de inventar mentiras". Por ello consideró que hay que "mantener los ojos abiertos" ante lo que ocurra en Ucrania, si bien afirmó que por ahora "no ha habido ningún ataque químico" y que ni Biden ni la OTAN "han cambiado" su postura de no intervenir en la guerra. Tanto EE.UU. como la OTAN han descartado en varias ocasiones el despliegue de tropas y aviones en Ucrania, país que no forma parte de la Alianza Atlántica, y su plan consiste en mandar armas a los ucranianos para que se defiendan de la invasión rusa.