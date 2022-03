EEUU espera que su diálogo con Venezuela no "amargue" la reunión Biden-Duque

Washington, 10 mar Estados Unidos confía en que su reciente visita de alto nivel a Venezuela no "amargue" el encuentro que mantendrán este jueves el presidente de EE.UU., Joe Biden, y su homólogo de Colombia, Iván Duque. Un alto funcionario estadounidense, que pidió el anonimato, se pronunció así sobre un tema que probablemente tratarán ambos presidentes en su primera reunión oficial en persona, que tendrá lugar en la Casa Blanca. "No estoy de acuerdo en que esto vaya a amargar el encuentro", dijo el funcionario en una rueda de prensa telefónica. Colombia ha dado señales de incomodidad respecto a las informaciones de prensa de que Biden estudia levantar parte de las sanciones al sector petrolero de Venezuela que impuso su predecesor, Donald Trump (2017-2021), para contener los precios de la energía tras la invasión rusa de Ucrania. En declaraciones al diario The Financial Times, Duque dijo esta semana que aunque no le correspondía "juzgar" las acciones de Washington, sigue convencido de que Nicolás "Maduro es un criminal de guerra" al que ni EE.UU. ni muchos otros países reconocen oficialmente como presidente legítimo de Venezuela. El ministro de Energía de Colombia, Diego Mesa, afirmó al mismo periódico que si "acabas de prohibir el petróleo de lo que llaman el dictador ruso, es difícil explicar por qué le vas a comprar petróleo al dictador venezolano". El citado funcionario estadounidense que habló con la prensa dijo que "no se ha tomado ninguna decisión" sobre la compra de petróleo venezolano y que "no es algo" a lo que Estados Unidos "se haya comprometido" o con lo que haya "negociado" durante su visita a Caracas. Negó, en el mismo sentido, que prometiera un levantamiento de sanciones a Venezuela como recompensa por la liberación de los dos estadounidenses presos en el país y el anuncio de Maduro de que reactivará el diálogo con la oposición. La fuente reconoció que Estados Unidos no informó a Colombia con antelación sobre el viaje que hizo la delegación estadounidense a Caracas el sábado, pero que sí lo hizo "inmediatamente después". "No vamos a pedir permiso a otros países para conseguir que ciudadanos estadounidenses se reúnan con sus familias", zanjó. El funcionario recalcó que la invasión rusa de Ucrania ha cambiado el escenario internacional y Estados Unidos debe "proteger sus intereses de seguridad y económicos" mediante contactos en el continente, "tanto si le gustan líderes" como Maduro como si no. El Gobierno colombiano lidera la oposición en América Latina al régimen de Maduro, al que no reconoce y con el que no tiene relaciones diplomáticas desde febrero de 2019. La agenda oficial de la reunión entre Biden y Duque incluye temas como la migración regional, la promoción de la democracia en el continente americano, la recuperación tras la pandemia de la covid-19 y la invasión rusa de Ucrania, según la Casa Blanca. EFE llb/jgb