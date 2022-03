Dimiten dos responsables del gobierno libio de Dbeibah

Trípoli, 10 mar El ministro libio de la Función Pública, Abdel Fattah Al Khouja, y el secretario de Estado de Inmigración, Ajdid Maatouq, anunciaron este jueves su dimisión del Ejecutivo en funciones para evitar la división política en el país, informó el diario local "Libya Al-Hadath". En dos vídeos publicados por este medio, los responsables defendieron que su decisión se produce tras el nombramiento el pasado 10 de febrero de Fathi Bashagha como primer ministro para dirigir una nueva etapa de transición que pospondría las elecciones durante al menos otros 14 meses. Asimismo, recordaron su juramento ante la Cámara de Representantes (este) de acatar la declaración constitucional y la integridad del país y aseguraron estar dispuestos a llevar a cabo el traspaso de poder a su sucesores para "no participar en el regreso a la división política". El jefe del Gobierno de Unidad Nacional (GNU), Abdelhamid Debeibah, en el poder desde febrero de 2021, se reunió ayer en la capital con 14 embajadores extranjeros y afirmó su compromiso para celebrar elecciones "lo antes posible" tal y como prevé el plan de la misión especial de la ONU en Libia (UNSMIL). Por su parte, Bashagha reveló este martes que tomará el poder en Trípoli en los dos próximos días por "la fuerza de la ley y no por la ley de la fuerza" pese a la negativa de Dbeibah de abandonar su mandato sin pasar por las urnas. El nuevo dirigente defendió que su gabinete no será paralelo sino representativo de las diferentes regiones libias y que cuenta con la experiencia de todos los partidos, incluido el antiguo régimen, por lo que advirtió del peligro de volver a la guerra. La jefa de la UNSMIL, Stephanie Williams, arrancó este lunes una ronda de consultas con los dos poderes enfrentados en un intento por acercar posiciones y retomar el proceso electoral. Para ello propone la creación de un comité conjunto de 12 miembros cuya misión será consensuar una base constitucional antes de finales de marzo que permita celebrar elecciones lo antes posible. El proceso de transición se enfrenta a un nuevo cisma en el poder legislativo como ya ocurrió en 2014 con el Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA), sostenido por la ONU en Trípoli (oeste); y otro asentado en la ciudad de Tobruk (este), bajo la tutela del mariscal Jalifa Hafter, hombre fuerte del país. Después de que la Comisión Electoral aplazara las presidenciales del 24 de diciembre a sólo 48 horas del escrutinio, el Parlamento considera que el mandato de Dbeibah expiró tras no lograr su cometido: unificar las instancias nacionales, mantener el alto el fuego y celebrar elecciones. Libia es un Estado fallido, víctima del caos y la guerra civil, desde que en 2011 la OTAN contribuyó a la victoria de los distintos grupos rebeldes contra el déspota Muamar al Gadafi, en el poder durante 42 años. EFE mak-nrm/jgb