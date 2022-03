Congreso de Perú aplaza votación sobre pedido de destitución del mandatario

Lima, 10 mar El Congreso de Perú aplazó hasta la próxima semana la votación para decidir si el pleno debatirá la moción de vacancia, o destitución, del presidente peruano, Pedro Castillo, por "permanente incapacidad moral". Durante la sesión del pleno de este jueves, el Parlamento dio cuenta de la moción 2148, que propone la vacancia del izquierdista Castillo. Sin embargo, cuando los promotores de la moción, entre ellos el legislador Jorge Montoya, esperaban que la iniciativa pasara a votación, el Legislativo informó, a través de su cuenta en Twitter, que "en la siguiente sesión plenaria, se consultará la admisión de la moción", lo que significa la próxima semana. Montoya, del partido ultraderechista Renovación Popular, se quejó, en declaraciones a la prensa, de que en esta jornada debía darse cuenta de la moción y a continuación debatir su admisibilidad. "Por motivos que desconozco, se ha roto el acuerdo (en Junta de Portavoces) y lo que se ha hecho es leer la moción, pero no cerrar la sesión (plenaria)", indicó. "Eso significa que el día de hoy no se va a discutir la admisibilidad", agregó Montoya a los periodistas en los exteriores del Congreso. El legislador añadió que no sabía los motivos por los cuales se ha actuado de esta forma, pero señaló que "se ha incumplido un acuerdo". "Habíamos quedado eso para poder tener eso en la tarde y salir de este tema e invitar al presidente de la República la siguiente semana. No se ha podido hacer eso por motivos que no conozco aún", remató. Lo que sí aprobó el pleno durante la sesión matutina de este jueves fueron las mociones de interpelación planteadas por la oposición contra los ministros de Salud, Hernán Condori, y de Justicia, Ángel Yldefonso, quienes son cuestionados por su presunta "falta de idoneidad" para ocupar los cargos y otras denuncias en su contra. Con respecto a la moción de destitución del mandatario, el Legislativo deberá decidir durante la próxima sesión plenaria si admite a debate la moción, para lo que se necesita del voto favorable de 52 de los 130 legisladores, lo que, de suceder, obligará a Castillo o su abogado defensor a presentarse ante el pleno para responder por las acusaciones en su contra, como hizo en 2020 el entonces presidente Martín Vizcarra, quien fue destituido. Una eventual destitución de Castillo, que los analistas consideran que en este momento es poco probable, requerirá del voto favorable de 87 de los integrantes del Legislativo. El pedido comprende 20 puntos, que van desde la declaración de una empresaria que ha vinculado al gobernante con una presunta red de corrupción, hasta los supuestos vínculos de un exministro con el terrorismo o tráfico de influencias en licitaciones y ascensos policiales y militares. La oposición ya intentó impulsar en noviembre pasado una moción de destitución contra Castillo, pero ese pedido no logró conseguir los 52 votos para ser admitido a trámite en el pleno del Congreso. EFE mmr/rrt