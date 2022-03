Conflicto Rusia-Ucrania coloca a crudo mexicano por encima de 100 dólares

Ciudad de México, 9 mar La escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania ha impulsado al crudo mexicano por encima de los 100 dólares y desde hace una semana no ha bajado de ese nivel, al que no llegaba desde 2013. La mezcla mexicana de exportación (MME) se cotizó este miércoles en 105,97 dólares luego de que el martes había alcanzado los 119,62 dólares, informó Petróleos Mexicanos (Pemex). La caída del crudo mexicano descendió un 11,41 %, o 13,65 dólares. Pero a pesar de esa baja en el precio, el barril mexicano ha estado de manera consistente por encima de los 100 dólares desde el 2 de marzo. Ese día, la mezcla mexicana rompió la barrera de los 100 dólares cuando cerró en 105,52 dólares por barril, el precio más alto desde marzo de 2013 aunque conforme pasaron los días escaló hasta los 119,62 del martes. "El incremento en el precio del petróleo se ha dado tanto en la mezcla mexicana como en las demás mezclas debido al conflicto de Rusia y Ucrania y ante la expectativa de que las sanciones a Rusia limiten la oferta global de petróleo", explicó a Efe la analista de Banco Base Ana Azuara. Recordó que el martes Estados Unidos y Reino Unidos pusieron restricciones a las importaciones de petróleo, gas natural y carbón desde Rusia. Este paso "significa que el petróleo ruso no será aceptado en puertos de EE.UU. y que el pueblo estadounidense asestará otro golpe fuerte a la maquinaria de guerra" del presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo el presidente estadounidense, Joe Biden. El Reino Unido también anunció que reducirá gradualmente las importaciones de petróleo ruso y dejará de comprar crudo a Moscú. Este miércoles, el precio del barril de petróleo Brent, el de referencia en Europa, ha mantenido su escalada y se ha cotizado por encima de los 130 dólares. Mientras que el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este mismo día con una caída del 12,1 % y se situó en 108,70 dólares el barril después de que Ucrania abriera hoy varios corredores humanitarios en acuerdo con el Gobierno de Rusia. Según datos al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en abril recortaron 15 dólares con respecto al cierre anterior. El barril de referencia estadounidense atraviesa una semana de gran volatilidad en la que ha pasado del pico de 130 dólares registrado el domingo, un máximo no visto desde verano de 2008, hasta los 103,6 dólares en su punto más bajo durante la jornada de hoy.