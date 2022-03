Biden designa a Colombia "aliado importante fuera de la OTAN"

Actualiza con declaraciones de Biden y de Duque ///Washington, 10 Mar 2022 (AFP) - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estrechó el jueves los lazos con Colombia con la designación de "aliado importante fuera de la OTAN", al recibir en la Casa Blanca a su homólogo colombiano, Iván Duque, días después de una polémica visita de funcionarios de Washington a Venezuela.Con esta designación oficial, Colombia, socio global de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) desde 2017 y principal aliado de Estados Unidos en América Latina, reforzará su asociación bilateral y multilateral con Washington.La relación entre ambos países es esencial para la "seguridad y la prosperidad regional", afirmó Biden durante el encuentro, que no tuvo lugar en el emblemático Despacho Oval junto a la chimenea, sino en la Sala de Gabinete.En un año en el que celebran 200 años de relaciones bilaterales, Biden agradeció a Duque que haya condenado la ofensiva rusa en Ucrania.Para el presidente colombiano es un momento "horroroso para el mundo". "Nada justifica el baño de sangre", insistió."Estados Unidos y la gente de todo el mundo seguirán ayudando a los ucranianos" que luchan contra las tropas rusas para intentar frenar su avance hacia Kiev y en otros frentes, sostuvo Biden.Colombia es "el eje", la "piedra angular" para desarrollar la prosperidad en la región, le dijo a Duque, el segundo presidente latinoamericano en ser recibido en la Casa Blanca bajo Biden, después del mexicano Andrés Manuel López Obrador.Los dos mandatarios hablaron de temas regionales, como la migración, que junto con la inflación, y ahora la invasión rusa de Ucrania, es una de las grandes preocupaciones de Washington."Los desafíos migratorios de nuestro hemisferio no pueden ser resueltos por una sola nación", afirmó el presidente de Estados Unidos, convencido de que para frenar el flujo de migrantes, procedentes sobre todo de Centroamérica, hay que abordar las causas, como la pobreza, la violencia y el cambio climático. - Petróleo y Venezuela - Los dos mandatarios no mencionaron ante la prensa un tema susceptible de enfriar el ambiente: la visita de una delegación de alto nivel estadounidense a Venezuela, gran aliado de Rusia.Venezuela acaba de liberar a dos estadounidenses que estaban detenidos en el país, una medida que ha alimentado las especulaciones sobre una mejora de la relación con Estados Unidos, o incluso una reanudación de las importaciones estadounidenses de petróleo venezolano, actualmente prohibidas.La Casa Blanca, que considera que la reelección de Nicolás Maduro en 2018 es fraudulenta y no la reconoce, intentó calmar los ánimos el jueves. "En este momento de gran actualidad internacional en que te preguntas cómo usar tu energía, yo no la centraría mucho en la perspectiva de las importaciones de petróleo de Venezuela", dijo a los periodistas la portavoz Jen Psaki."No voy a entrar a hacer cuestionamientos porque ni me corresponde, ni mucho menos me corresponde a mí interpretar la visión de Estados Unidos", dijo Duque este jueves por la mañana tras reunirse con el influyente senador Bob Menéndez, un demócrata que se declaró contrario a "hacer negocios con alguien que es una amenaza de seguridad para Estados Unidos"."Nos mantendremos en la misma línea de política exterior que hemos tenido: condenando la dictadura, llamando a Nicolás Maduro como lo que es, un criminal de lesa humanidad", añadió el mandatario colombiano. Menéndez dijo que presentó el proyecto de Ley de Alianza Estratégica Colombia-Estados Unidos de 2022, que incluye la iniciativa de designar a Colombia aliado importante fuera de la OTAN, para "cimentar para los próximos 200 años la relación" con Colombia en una forma "muy significativa".El texto estrecha la asociación en seguridad, derechos humanos y laborales, crea un nuevo Fondo Empresarial para catalizar inversiones en empresas colombianas, y promueve esfuerzos para diversificar las cadenas de suministro de Estados Unidos y reducir la dependencia de China.Estados Unidos tiene actualmente 17 aliados importantes fuera de la OTAN. Argentina y Brasil, designados respectivamente por Bill Clinton en 1998 y por Donald Trump en 2019, son los únicos latinoamericanos.Antes de reunirse con Menéndez, Duque tuiteó que había abordado "la amenaza que representa Maduro para la región" con el senador republicano Marco Rubio, arquitecto de la política estadounidense de máxima presión contra Caracas tras la reelección del mandatario venezolano en 2018.Un alto funcionario de Biden defendió el encuentro en Caracas, que según dijo "fue producto de meses de trabajo".ad-aue/erl/atm -------------------------------------------------------------