Arrasate esconde sus cartas

Pamplona, 10 mar Osasuna ha completado la sesión más exigente de la semana en la que su entrenador no ha dado grandes pistas sobre el once titular por el que apostará el domingo para enfrentarse al Barcelona en el Camp Nou. El de Berriatua no suele ser asiduo a exponer su once en los entrenamientos a puerta abierta, algo a lo que ha dado continuidad hoy exhibiendo diferentes esquemas con distintos futbolistas. Arrasate ha probado con una defensa de cinco en el partido disputado esta mañana en El Sadar. Unai, David García y Ramalho han sido los primeros elegidos como centrales. Después Aridane, Torró y Juan Cruz han actuado en esa demarcación. Por delante de ellos, una línea de cuatro con un único punta. Tal ha sido el número de variantes que también ha puesto a tres mediocentros y dos delanteros. El habitual 4-1-4-1 también se ha visto sobre el verde, por lo que queda todo abierto para definir el dibujo y los jugadores elegidos para esta nueva cita del campeonato doméstico. Una vez finalizada la sesión de trabajo, Budimir, Kike García, Barbero y los centrales rojillos se han quedado rematando centros laterales para afinar su puntería.