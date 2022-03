Albares rechaza en México acusaciones "infundadas" contra empresas españolas

Ciudad de México, 9 mar El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, rechazó este miércoles en México las "declaraciones infundadas" del presidente Andrés Manuel López Obrador contra empresas españolas, a las que acusa de "corrupción". “Nosotros las rechazamos y las rechazamos por infundadas, son palabras que se repiten y se repiten, que no tienen un fundamento o una base, y lo que yo sí espero es que eso no empañe la otra parte (positiva) del discurso del presidente de México”, declaró el ministro en rueda de prensa. Albares explicó que en sus reuniones con políticos mexicanos ha pedido para las empresas españolas "que no se deje en el aire comentarios, insinuaciones, que no se justifican y se corroboran después con algún tipo de prueba". "También he pedido tanto al Senado como a mi homólogo, Marcelo Ebrard, como en los distintos encuentros que he tenido, seguridad jurídica (para las empresas)", añadió. El ministro español hizo estas declaraciones tras una visita oficial este miércoles en la que se reunió con la Cámara Española de Comercio en México (Camescom), los líderes del Senado, el canciller y la comunidad española en México, donde residen 175.000 españoles. Pero mientras Albares iniciaba su visita, el presidente López Obrador insistió en su conferencia matutina que debe existir una "pausa" en las relaciones con España para reflexionar sobre el "saqueo" y la "corrupción" que él percibió en gobiernos anteriores. A pesar de estas declaraciones, el representante del Gobierno español pidió enfocarse en lo "positivo" del discurso de López Obrador, quien reconoció la importancia de la relación histórica de México con el pueblo de España. Además, destacó que en su visita "no hubo ninguna aspereza" sino todo lo contrario por "la fraternidad y cordialidad" en todas sus reuniones. “Hay que desglosar lo que son frases, palabras, que se dicen en un momento, de la realidad del contenido de la relación. Ese no tiene, desde luego en estos momentos, ninguna aspereza, mi viaje aquí es la prueba”, sostuvo. El ministro español recalcó que firmó "varios acuerdos" para "acelerar" la relación con México, donde España es el segundo inversor extranjero en México con 7.000 empresas españolas que crean 300.000 empleos directos y un millón indirectos. También existen 500 empresas mexicanas en España, donde el país latinoamericano es el sexto inversor. A pesar del optimismo de su visita, Albares expresó su "preocupación" por la reforma eléctrica del Gobierno de México, que pretende fortalecer a la empresa del Estado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sobre las extranjeras. “No puede haber una retroactividad en cuanto a las decisiones que se tomen y también he pedido que, en cualquier reforma que se haga, muy en concreto la del sector eléctrico, no entre en colisión con el Acuerdo Global Unión Europea-México que España impulsa”, comentó tras insistir en la importancia de la seguridad jurídica a las inversiones. Agregó que con los acuerdos firmados y su visita se ha puesto en marcha una hoja de ruta para impulsar aún más las relaciones bilaterales para que "vayan a más". El ministro ofreció el apoyo de España para que se concrete la modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, que está pendiente de ratificarse. EFE ppc/esc/cpy (foto)(video)