Actualización de coberturas EFE Audiovisual Internacional 10 mar (16.00 GMT)

Madrid, 10 mar NUEVAS COBERTURAS: .- Tegucigalpa (Honduras).- El exjefe de la Policía Nacional de Honduras Juan Carlos Bonilla Valladares, solicitado en extradición por EE.UU. por tres delitos relacionados con el tráfico de drogas, comparece a la primera audiencia ante la justicia de su país luego de ser capturado el miércoles en las afueras de Tegucigalpa. (vídeo)(foto) .- San José (Costa Rica).- Expertos discuten en un foro en Costa Rica acerca de la industria del cannabis, su potencial y oportunidades luego de que en el país centroamericano se aprobara una ley al respecto. (vídeo) .- Lima (Perú).- El pleno del Congreso es informado de la moción de destitución presentada por un grupo de legisladores opositores contra el presidente Pedro Castillo por una presunta "incapacidad moral" para ejercer el cargo, un pedido que requiere del voto favorable de, al menos, 52 legisladores para ser admitido a debate. (vídeo)(foto) .- Ciudad de Panamá (Panamá).- Inauguración de aulas tecnológicas en la Escuela Plan de Chorcha, situada en un área rural del occidente de Panamá, con la asistencia del presidente Laurentino Cortizo, y otras autoridades locales y diplomáticas. (vídeo) .- Buenos Aires (Argentina).- El pleno de la Cámara de Diputados comienza a debatir el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el FMI para refinanciar deudas por 44.000 millones de dólares, en medio de una gran controversia política y con diversas organizaciones sociales manifestándose a las puertas del Congreso en contra del nuevo programa con el organismo. (vídeo)(foto) .- Brasilia (Brasil).- Bolsonaro recibe a un grupo de brasileños y extranjeros repatriados desde Polonia por la guerra en Ucrania. (vídeo) .- Sao Paulo (Brasil).- Lula participa en un acto con mujeres en Sao Paulo. (vídeo) .- Bogotá (Colombia).- Las prendas blindadas fabricadas en Colombia buscan salvar vidas en Ucrania. (vídeo) .- Nueva York (EE.UU.).- Una exposición sobre dibujos gigantes de manos que rezan en diferentes religiones es inaugurada en Nueva York y quiere mostrar la cara creyente de una ciudad más conocida por sus irreverencias. (vídeo) .- Ciudad de México (México).- Serie mexicana "Harina" muestra los obstáculos de hacerse viral con comedia. (vídeo) .- San Salvador (El Salvador).- El panameño Mariano Rivera, exjugador de los New York Yankees y una de las leyendas del béisbol, se encuentra en El Salvador y brindará una declaración a la prensa. (vídeo) COBERTURAS PENDIENTES: .- Versalles (Francia).- Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea celebran hoy una Cumbre en Versalles en la que analizarán su respuesta a la invasión rusa de Ucrania y debatirán sobre la reducción de la dependencia energética de Rusia.(foto) (vídeo) (audio) .- Versalles (Francia) - El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defiende en Versalles ante el resto de líderes de la UE la unidad total para acordar nuevas sanciones a Rusia por invadir Ucrania, un ataque tras el que España puede sumar apoyos a sus propuestas para reformar el mercado energético comunitario.(foto) (vídeo) .- Bruselas (Bélgica).- De su casa a las afueras de Kiev a una residencia de ancianos reconvertida en centro de recepción de refugiados en Bruselas, la vida de Julia y de su hija de corta edad ha dado un salto vertiginoso en apenas dos semanas y dos mil kilómetros de distancia. Son el prototipo de la mayoría de ucranianos que huyen de la guerra.(foto) (vídeo) .- Santiago de Chile.- Desde que el progresista Gabriel Boric lideraba las marchas estudiantiles a favor de la gratuidad hasta que este viernes llegue al palacio presidencial de La Moneda convertido en el mandatario más joven de la historia chilena solo habrá transcurrido una década.(foto) (vídeo) (audio) .- Santiago de Chile.- La gestión de la pandemia, la fragilidad de la economía -golpeada aún más por la crisis en Ucrania-, el conflicto maderero en la Araucanía y la crisis migratoria sin precedentes parecen los cinco retos más acuciantes que deberá afrontar el nuevo presidente Gabriel Boric.(vídeo) .- Washington (EE.UU.).- El presidente de EE.UU., Joe Biden, recibe a su homólogo de Colombia, Iván Duque, para hablar sobre la promoción de la democracia en Latinoamérica, la migración regional y la invasión rusa de Ucrania, en el primer encuentro oficial entre ambos, que tendrá de trasfondo la reciente visita de funcionarios estadounidenses a Venezuela.(vídeo) .- Washington (EE.UU.).- El presidente estadounidense, Joe Biden, felicitó hoy por vía telefónica al que será su nuevo homólogo en Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, y le trasladó su deseo de reforzar la alianza bilateral, tras imponerse en los comicios presidenciales celebrados en la víspera.(vídeo) .- Caracas (Venezuela).- La creación y consolidación de una comunidad portuaria que vincule al sector público con el privado y conecte a toda América Latina es el objetivo que abordará el Sistema Económico Latinoamericano (SELA) en un encuentro regional sobre la materia, anunció a Efe el embajador Clarems Endara, secretario permanente del organismo.(foto)(vídeo) .- Santiago de Chile.- Los chilenos Javier Silva y Jaime Nazar, que se conocieron hace 7 años y tienen tres hijos en común, serán una de las tres parejas del mismo sexo que celebrarán este jueves las primeras bodas LGTBI en la historia de Chile, ilusionados tras años sin homofobias y de desesperanza en la posibilidad de formalizar su unión.(foto) (audio) (vídeo) .- Sao Paulo (Brasil).- El equipo de InfoAmazonia de Brasil, ganador del Premio Rey de España, considera que aún hay cierto desconocimiento sobre la mayor selva tropical del planeta y espera que el "legado destructivo" del Gobierno de Jair Bolsonaro llegue pronto a su fin.(foto) (vídeo) .- Buenos Aires (Argentina).- Conjugando ciencia y arte en una profesión singular, el paleoartista argentino Santiago Reuil reconstruye la morfología de animales extintos con los fragmentos de sus restos fósiles. Una tarea que desarrolla desde hace casi 30 años para museos y universidades, en los que se exponen los esqueletos finales, y cuyo proceso de trabajo hoy divulga en su proyecto audiovisual por Youtube.(foto) (vídeo) .- Querétaro (México).– María Fernanda Ornelas se sumerge dentro del capó de un automóvil y aprieta tornillos con la experiencia que le ha otorgado formar parte de W Racing Point Garage, uno de los pocos talleres mecánicos de México dirigido y operado solamente por mujeres.(foto) (vídeo) .- Bruselas (Bélgica).- El futuro Kanal Pompidou de Bruselas presenta a la prensa parte de la colección que albergará el museo. (vídeo) COBERTURAS ENVIADAS: .- Mariúpol (Ucrania).- Imágenes de las consecuencias del ataque ruso contra hospital infantil en Mariúpol (vídeo)(foto) .- Kiev (Ucrania).- El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, cree que el bombardeo ruso de la maternidad de un hospital de la ciudad de Mariupol (sureste) es "la prueba final del genocidio" que se está cometiendo contra los ucranianos. (vídeo)(audio) .- Cracovia (Polonia).- La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, confirmó este jueves que dos baterías de sistemas antimisiles Patriot han sido desplegadas en Polonia y anunció que su país entregará 50.000 millones de dólares a Ucrania a través del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. (vídeo) .- Versalles (Francia).- Francia quiere consensuar entre los Veintisiete una fecha para cerrar el grifo de las importaciones de gas ruso y objetivos de reducción de esa dependencia desde este año, una cuestión que estará en el centro de las discusiones de la cumbre de jefes de Estado y Gobierno que empieza este jueves en Versalles. .- Antalya (Turquía).- Ucrania y Rusia no han logrado hoy avances sobre la apertura de un corredor humanitario para evacuar la ciudad de Mariúpol, sitiada por las tropas rusas, ni para lograr un alto el fuego, anunció en ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, tras una reunión con su homólogo ruso, Serguei Lavrov. (video)(foto) .- Antalya (Turquía).- Los ministros de Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, y de Rusia, Serguéi Lávrov, iniciaron este jueves en Turquía la reunión a más alto nivel desde que empezara la invasión rusa hace dos semanas, para negociar una salida al conflicto, aunque las posiciones siguen apartadas. (vídeo)(foto) .- Yakarta (Indonesia).- Activistas indonesios se manifestaron hoy frente a la embajada de Rusia en Yakarta para pedir la paz y exigir un alto a las agresiones contra Ucrania ordenadas por el presidente Vladímir Putin. (vídeo)(foto) .- Burjassot (Valencia).- 41 personas refugiadas procedentes de una zona del sur de Kiev han llegado en autobús a la localidad valenciana de Burjassot donde serán acogidas por familias valencianas. (vídeo)(foto)(audio) .- Madrid (España).- Cruz Roja española ha enviado un cargamento de doce toneladas de ayuda humanitaria con destino a Ucrania. (vídeo)(foto) .- Mónaco.- Mónaco, un rico microestado que atrae desde hace décadas a las fortunas rusas, ha abierto las puertas a incautar bienes de los oligarcas incluidos en la lista de la UE en el marco de las sanciones impuestas a Rusia tras la invasión de Ucrania. (vídeo)(foto) .- Londres (Reino Unido).- Alrededor de un centenar de voluntarios acuden cada día a primera hora a un centro comunitario polaco en Balham (sur de Londres). Sin apenas pausa, entre todos descargan, seleccionan y organizan montañas de artículos de primera necesidad donados para enviar a los refugiados ucranianos en Polonia. (vídeo) .- Bogotá (Colombia).- Si nada cambia, la guerra en Ucrania se convertirá "en la mayor crisis humanitaria en Europa después de la Segunda Guerra Mundial", poniendo en peligro además de la vida de millones de personas la ayuda humanitaria a otros países, afirma el presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (IFRC), Francesco Rocca. (vídeo)(foto) .- Murcia (España).- El colegio Vistarreal de Molina de Segura, en Murcia (España) ha escolarizado a cuatro niños ucranianos, de entre 4 y 15 años de edad, que huyeron de la invasión rusa a su país en compañía de sus madres, en un trayecto que les llevó por tierra hasta Cracovia (Polonia), desde donde volaron a Alicante vía Barcelona. (vídeo)(foto) .- Santiago de Chile.- El rey de España, Felipe VI, llegó este jueves a Santiago de Chile para participar en la ceremonia de traspaso de mando que convertirá este viernes al progresista Gabriel Boric en el presidente más joven del país. (vídeo)(foto) .- Santiago de Chile.- Chile se prepara para un cambio de mando histórico, el progresista Gabriel Boric llegará al palacio presidencial de La Moneda convertido en el mandatario más joven de la historia chilena. (vídeo)(audio) .- Santiago de Chile.- El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, deseó hoy el mayor de los éxitos al futuro presidente de Chile, Gabriel Bric, y expresó su deseo de proseguir con la colaboración entre ambos países en unas breves declaraciones a su llegada al aeropuerto de Santiago para la ceremonia de cambio de mando que tendrá lugar este viernes. (vídeo) .- Bogotá (Colombia).- Los colombianos podrán votar este domingo también en alguna de las consultas internas que las coaliciones de partidos están realizando para escoger a su candidato para las presidenciales del 29 de mayo, en una contienda en la que se pasará de casi una veintena de aspirantes a apenas media decena. Junto a los "tarjetones" de cada partido a la Cámara y al Senado, los votantes podrán pedir el de una de las tres coaliciones -Pacto Histórico (izquierda), Centro Esperanza (centro) y Equipo por Colombia (derecha)- que celebran consultas internas, entre las que hay muchas dudas y pocas certezas. (vídeo)(foto) .- Bogotá (Colombia).- Las víctimas del conflicto colombiano podrán elegir el domingo por primera vez con listas propias a 16 miembros de la Cámara de Representantes en unas circunscripciones formadas por las regiones más golpeadas por la guerra que dejó más de 8,5 millones de víctimas, cuenta que sigue subiendo. (vídeo)(foto) .- Calcuta (India).- Con pancartas llamando a la libertad del Tíbet, activistas se manifestaron hoy a las afueras del Consulado de China en Calcuta. (vídeo)(foto) .- Santiago de Chile.- Desde que el progresista Gabriel Boric lideraba las marchas estudiantiles a favor de la gratuidad hasta que este viernes llegue al palacio presidencial de La Moneda convertido en el mandatario más joven de la historia chilena solo habrá transcurrido una década. (vídeo)(foto) .- Seúl (Corea del Sur).- El presidente estadounidense, Joe Biden, felicitó hoy por vía telefónica al que será su nuevo homólogo en Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, y le trasladó su deseo de reforzar la alianza bilateral, tras imponerse en los comicios presidenciales celebrados en la víspera. (vídeo)(foto) .- Ginebra (Suiza).- Nathan Law, líder prodemocracia hongkonés exiliado en Londres desde 2020, advierte en una entrevista a Efe que el presidente chino Xi Jinping puede en el futuro emular el agresivo expansionismo de su homólogo ruso, Vladímir Putin, por lo que debería comenzar a ser tratado con similar dureza por Occidente. (vídeo) .- Noida (India).- La India se tiñó de color azafrán este jueves tras la victoria del partido nacionalista hindú BJP, del primer ministro indio, Narendra Modi, en cuatro de los cinco comicios regionales celebrados durante las últimas semanas, incluyendo una contundente mayoría en el estado más poblado del país. (vídeo)(foto) .- Pekín (China).- La quinta sesión del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh), el máximo órgano asesor político del país, celebró su reunión de clausura. (vídeo) .- Pekín (China).- La Comisión Nacional de Sanidad anunció hoy la detección de 528 nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 este miércoles en la China continental, dato que marca la cifra más alta de nuevos casos diarios desde la primera mitad de 2020. (vídeo) .- Monrovia (Liberia).- El presidente de Liberia, George Weah, encabezó ayer un acto por el día de la Mujer en Monrovia que estuvo precedido por una marcha en la que participaron cientos de mujeres y diversas organizaciones feministas locales. (vídeo)(foto) .- Tokio (Japón).- La Bolsa de Tokio cerró este jueves con ganancias y su principal indicador, el Nikkei subió un 3,94 %, aliviado por la caída de los futuros del crudo ante un posible incremento de la producción por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y tras el acuerdo Kiev-Moscú de abrir corredores humanitarios. (vídeo)(foto) .- Hong Kong.- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, experimentaba este jueves una subida del 1,26 % a media sesión. (vídeo)(foto) .- Bangkok (Tailandia).- El oro, uno de los activos considerados refugio por parte de los inversores, ha alcanzado precios récord por lo que inversores no han dudado en realizar compras. (video)(foto) .- Santiago de Chile.- Las chilenas Consuelo Morales y Pabla Heuser se conocieron hace 18 años y han pasado la mayor parte de su relación sin la esperanza de formalizar su matrimonio. (vídeo) .- Civitavecchia (Italia).- Los 73 estudiantes del Buque Escuela "Juan Sebastián Elcano" compaginan clases de derecho y mecánica con maniobras navales a golpe de chiflo, mientras disfrutan de una experiencia única en la que "solo falta un poco de intimidad", reconoce a Efe Pablo Álvarez, uno de los alumnos. (vídeo)(foto) .- Java Central (Indonesia).- El volcán Monte Merapi de Indonesia expulsó ceniza y erupciones la madrugada de este jueves que obligaron a unos 250 residentes a huir a albergues. Hasta el momento no se registra ninguna víctima. (vídeo) .- Burdeos (Francia).- Una nueva generación de heroínas prepara su llegada a la gran pantalla. Heroínas ordinarias que el cine de animación ofrece como referentes para los más pequeños y que aprovecha todas las posibilidades de esa técnica para conseguir que su mensaje cale. (vídeo)(audio) .- Buenos Aires (Argentina).- Conjugando ciencia y arte, el paleoartista argentino Santiago Reuil reconstruye a partir de los fragmentos fósiles, la morfología de animales extintos miles o millones de años atrás. (vídeo) Pravia (Asturias, España).- El guipuzcoano Ernesto Madera se sirvió de sus estudios como biólogo para convertirse en el maestro quesero de la firma asturiana Rey Silo, que produce piezas artesanales mediante un proceso de elaboración sin prisas a orillas del río Nalón y de la que desde 2015 es socio el chef José Andrés. (vídeo)(foto) .- Ámsterdam (Países Bajos).- El Museo van Gogh abrirá este viernes una exposición centrada en la serie de quince pinturas de olivares que el artista neerlandés realizó entre junio y diciembre de 1889 en Saint-Rémy-de-Provence, en el sur de Francia, reflejando la fascinación del pintor por las formas y las luces de las hojas de esos árboles. (vídeo)(foto) .- Madrid (España).- La firma española Pedro del Hierro ha presentado hoy sus propuestas de moda durante la 75 edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. (vídeo)(foto) .- Madrid (España).- Tras haber dirigido a Halle Berry en "Secuestrado" (2017), el director español Luis Prieto (Madrid, 1970) da un paso más en la industria de Hollywood con el thriller "El engaño", que se estrena en cines españoles el próximo viernes y en el que ha contado con John Malkovich. (vídeo)(foto) .- Madrid (España).- Alejandro Sanz ha anunciado hoy en rueda de prensa que su gira por estadios del verano pasará por el Wanda Metropolitano de Madrid el 4 de junio y por el Benito Villamarín de Sevilla el 16 de junio. (vídeo)(foto)(audio) .- Madrid (España).- Las cámaras del Real Madrid han seguido la celebración del croata Luka Modric en el vestuario merengue tras el triunfo por 3-1 ante el PSG de Mbappe, Neymar y Messi. anoche, en el Bernabéu. Shane Warne, leyenda del críquet de Australia y uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, murió la semana pasada en Tailandia a los 52 años de un supuesto ataque al corazón, informó su oficina de representación. Este jueves su cuerpo fue repatriado. (vídeo)(foto) 